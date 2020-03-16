Брестская и Львовская области разработают дорожную карту сотрудничества

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская и Львовская области нацелены на всестороннее укрепление сотрудничества. Такие договоренности достигнуты во время визита белорусской делегации в украинский Львов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.





"Со стороны руководства Львовской области мы увидели неподдельный интерес к сотрудничеству, нам есть чему поучиться друг у друга. В 2004 году наши регионы заключили договор о взаимодействии, ежегодно отношения улучшаются, но документ необходимо дополнить конкретными проектами. В этом заинтересованы обе стороны", - подчеркнул Геннадий Борисюк. Представители Брестской и Львовской областей условились разработать дорожную карту к существующему соглашению о сотрудничестве. Закрепить договоренности планируется осенью во время III Форума регионов Беларуси и Украины в Гродно.

Делегация Брестской области во главе с Геннадием Борисюком посетила Львов 12-13 марта. В ее состав вошли председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук , представители регионального отделения Белорусской торгово-промышленной палаты и нескольких крупных предприятий. Белорусы приняли участие в экспортном форуме, где были подписаны предварительные соглашения о поставках товаров. Также состоялись встречи с руководством Львовской области и города.

"Основной акцент сделали на сотрудничестве областных центров. Львов для Бреста интересен прежде всего в подходах к туризму. Для нас развитие этой отрасли является приоритетной задачей, и мы заинтересованы перенять опыт львовян, - отметил зампредседателя облисполкома. - Нашли точки соприкосновения и по другим вопросам. Например, украинским партнерам интересен передовой опыт работы Брестского мусороперерабатывающего завода, продукция торфоперерабатывающих предприятий".

Геннадий Борисюк пригласил делегацию Львовской области посетить Брестский регион с ответным визитом и принять участие в форуме-выставке деловых контактов "Брест-2020".