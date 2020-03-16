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Слуцкий уксусный завод закупил пожарные извещатели работникам и сельчанам

16.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий уксусный завод закупил пожарные извещатели работникам и сельчанам

Руководство ОАО «Слуцкий уксусный завод» (д. Покрашево) приняло решение за собственные средства закупить и установить действующим и бывшим работникам предприятия, а также одиноким пенсионерам Покрашевского сельского совета 50 извещателей. Кроме того, работники предприятия помогли пенсионерам установить и активировать извещатели, сообщили SlutskGorod в Слуцком районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

— Автономный пожарный извещатель – небольшая, но очень нужная вещь, которая на сегодняшний день у всех на слуху, но, к сожалению, не у каждого в доме имеется. Поступок этот действительно достоин уважения, и пускай он станет сильным звеном цепи добрых дел по обеспечению безопасности населения Случчины, — сообщили в РОЧС.

Слуцкие спасатели отметили, что под руководством директора «Слуцкого уксусного завода»  Александра Рыбака на предприятии неукоснительно соблюдается трудовая дисциплина на предприятии и требования противопожарного режима, на высоком уровне организовано обучение работников правилам безопасности.

Слуцкий уксусный завод закупил пожарные извещатели работникам и сельчанам

Слуцкий уксусный завод закупил пожарные извещатели работникам и сельчанам

Слуцкий уксусный завод закупил пожарные извещатели работникам и сельчанам

Слуцкий уксусный завод закупил пожарные извещатели работникам и сельчанам

Слуцкий уксусный завод закупил пожарные извещатели работникам и сельчанам

Слуцкий уксусный завод закупил пожарные извещатели работникам и сельчанам


Slutsk-Gorod.by
Фото: РОЧС

 
 
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Руководство ОАО «Слуцкий уксусный завод» (д. Покрашево) приняло решение за собственные средства закупить и установить действующим и бывшим работникам...
 
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