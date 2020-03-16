|
В это воскресенье в Слуцком ГДК выступит Сергей Славянский
16.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Белорусский поп-исполнитель Сергей Славянский в рамках большого международного юбилейного тура выступит в Слуцке,
— Песня «Жена» полюбилась миллионам людей на постсоветском пространстве и последствии стала визитной карточкой артиста, а артист - народным любимцем. На концерте вы окунётесь в неповторимую атмосферу, прозвучат полюбившиеся многим песни Славянского «Жена», «Алёнушка», «Мигрень», «Загрузи мою любовь», «Она звезда» и новые композиции. Живой звук! — говорится в афише на сайте учреждения.
Начало концерта: в воскресенье, 22 марта, в 16:00.
Телефон для справок: 5-73-26.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский поп-исполнитель Сергей Славянский в рамках большого международного юбилейного тура выступит в Слуцке, сообщается на сайте ГДК. Начало мероприятия: в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)