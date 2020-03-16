В это воскресенье в Слуцком ГДК выступит Сергей Славянский

Источник материала: Слуцк Город

Белорусский поп-исполнитель Сергей Славянский в рамках большого международного юбилейного тура выступит в Слуцке, сообщается на сайте ГДК.

— Песня «Жена» полюбилась миллионам людей на постсоветском пространстве и последствии стала визитной карточкой артиста, а артист - народным любимцем. На концерте вы окунётесь в неповторимую атмосферу, прозвучат полюбившиеся многим песни Славянского «Жена», «Алёнушка», «Мигрень», «Загрузи мою любовь», «Она звезда» и новые композиции. Живой звук! — говорится в афише на сайте учреждения.

Начало концерта: в воскресенье, 22 марта, в 16:00.

Телефон для справок: 5-73-26.







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