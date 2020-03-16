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История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

16.03.2020 18:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

Год 1941-й. Григорий и Ксения любят друг друга беззаветно. Да вот только зажиточный отец девушки не хочет отдавать дочь за юношу-бедняка. Они долго встречаются тайком, а когда у них рождается дочь, родители все-таки соглашаются на женитьбу.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

Это происходит уже в 1942-м, когда история их любви уже перестает быть похожей на сказку. Ведь женят Григория и Ксению еще и потому, что у семейных с детьми меньше шансов быть угнанными на работу в Германию.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

Идем той стороной, где я живу. Посреди деревни идут четыре партизана. Спрашивают: «Немцы есть на свадьбе?» Мы говорим: «Есть». Они говорят: «Заведите нас». Мы отвечаем, что два на танцах, а один немец там, где сама свадьба. Они остановились, пошептались: «Идите туда, где музыка, танцы».

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

Свадьба идет своим чередом. Часть гостей уходит на танцы в соседнюю хату. С ними идут и двое подвыпивших немцев. Народные мстители решают стрелять в окна. В это время уже стемнело, и танцуют при тусклом свете керосиновой лампы. Иначе партизаны увидели бы, что пистолеты фашистов в это время просто висят в углу на ремнях.

Два выстрела почти одновременно, и свет потух. Стекло с окон и уже паника. Одного убили насмерть, а другого ранили.

Утром уже встаем, подымаемся. Деревня оцеплена. Кругом подвижные посты, пулеметы стоят на перекрестках.

Почему их деревня попала в круг фашистского ада, жители Застружья понимают только тогда, когда к ним приходит немецкий переводчик.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

На корявом русском языке он сказал: «По приказу фюрера мы должны за одного убитого немца расстрелять сто человек».

Ведут уже тех, которых расстреливать, 97 человек, по улице. Их строят, раздевают в углу до нательного белья. Ходил немец и расстреливал в затылок из пистолета.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

На деревянных домах домов жители Застружья висят списки жильцов. Благодаря им солдаты вермахта быстро составляют другой список – список смертников. Жених, невеста и их четырехмесячная дочь в нем первые.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

Какое-то время в Застружье еще косо смотрели на партизан. Мол, пройди они тогда мимо, трагедии, быть может, и не случилось бы. Но прошло время, которое все расставило по местам. И стало понятно: никто не знает, что случилось бы, если бы партизаны поступили по-другому. Но в этой истории теперь навсегда останется боль от были, в которой жениха и невесту и еще два десятка семей затеянная не ими война не разлучила, а свела в одну могилу.

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье

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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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