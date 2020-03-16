Бог и инфекция

пишет Радио Свобода. Но, как выясняется, неисповедимы не только пути Господни, но и пути коронавируса, самым причудливым образом влияющие на религиозные практики во всем мире. Нынешняя пандемия COVID-19 – не исключение,Радио Свобода. Но, как выясняется, неисповедимы не только пути Господни, но и пути коронавируса, самым причудливым образом влияющие на религиозные практики во всем мире.





16 марта из Южной Кореи, где находится один из наиболее серьезных очагов инфекции, поступила информация о том, что после серьезного давления властей наконец удалось убедить религиозную общину, именующую себя Церковью Реки Божьей Милости, прекратить богослужения в своем храме в городе Сённам к югу от столицы страны – Сеула. Это произошло после того, как у 46 из 135 членов общины тесты на новый коронавирус дали положительный результат.

Сама южнокорейская вспышка инфекции носит во многом "религиозный" характер. Из 8200 случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в стране, более половины приходится на последователей Церкви Иисуса – Синчонджи (дословно "Новое небо и новая земля"). Это специфический религиозный культ, его основатель Ли Ман Хи считает себя новым мессией, лично общавшимся с Иисусом Христом.









Последователями Синчонджи являются более 300 тысяч человек. Их многолюдные богослужения в южнокорейском городе Тэгу, судя по всему, послужили источником распространения вируса. Ли Ман Хи позднее отменил совместные молитвы, назвав коронавирус "делом дьявола", мешающим распространению его учения в мире.





Похожая история произошла и в Малайзии. Там, по данным местных властей, не менее 77 из 238 подтвержденных случаев заражения связаны с исламским религиозным фестивалем, проходившим в одной из мечетей на окраине столицы страны – Куала-Лумпура с 27 февраля по 1 марта. В фестивале участвовали не менее 10 тысяч верующих, многие из них разъехались потом по разным провинциям Малайзии и за пределы страны. В Брунее 38 из 40 заразившихся коронавирусом участвовали в этом событии.

Неудивительно, что крупнейшие церкви планеты начали ограничивать масштабы религиозных церемоний, на которые собираются тысячи людей. В США отменены богослужения главным образом в штатах Вашингтон и Калифорния, откуда началось распространение коронавируса в стране, но целый ряд ограничений введен в церквях по всей Америке.









Площадь св. Петра в Ватикане, где с балкона к верующим традиционно обращается Папа Римский, ограничена для посещений: в Риме, как и во всей Италии, где ситуация с коронавирусом сейчас худшая в мире, введен карантин. Принято беспрецедентное решение: все пасхальные богослужения в этом году пройдут в римских храмах без присутствия верующих. Церкви закрыты. Сам Папа Франциск уже служит мессы по интернету.





Однако в минувшее воскресенье глава римско-католической церкви посетил опустевшую базилику Санта-Мария-Маджоре, где помолился о конце эпидемии. Затем он переместился в другую римскую церковь – она известна тем, что там хранится распятие, которое несли в религиозной процессии в 1522 году, во время одной из эпидемий чумы.





В связи с распространением коронавируса вводятся различные ограничения в религиозных обрядах: не используются общие чаши с вином при причастии, священники не применяют благословения и наложения рук, требующие физического контакта. С подробными разъяснениями на этот счет выступила, в частности, англиканская церковь, а также протестантские церкви Германии, Швеции, Нидерландов и ряда других стран.





Опустели церкви по всей Европе, не исключая и католическую Польшу, где храмы посещаются верующим очень активно. Например, в небольшой деревушке Длуга Косцельна в окрестностях Варшавы, где обычно на воскресное богослужение приходят около 350 человек, 15 марта местный ксёндз отслужил мессу для единственного прихожанина. Остальные остались дома, подчинившись распоряжениям как светских, так и духовных властей, не рекомендовавших участие в массовых мероприятиях, к числу которых относятся и богослужения. Священники и теологи разъясняют верующим, что тем самым они не совершают греха – при этом часто цитируется Евангелие от Матфея: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Матф. 18:20).









Православные церкви, однако, оказались консервативнее, чем западные христиане – или же безрассуднее, зависит от толкования. Греческая православная церковь заявила, что причащать верующих в ее храмах будут как и прежде, ибо "святое причастие не может быть источником заражения". Русская православная церковь высказалась в том же духе. "Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", – сказал глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион.





Как выглядит вера в Бога в сочетании с неверием в эпидемию, можно в эти дни наблюдать в московском районе Гольяново, где в храме великомученика Ермогена выставлена икона Божьей Матери Локотской "Умиление". Икона 20 лет мироточит, верующие приписывают ей чудодейственные целительные свойства. Однако помощник епископа Железногорской епархии Юрий Шишков в интервью Радио Свобода не стал утверждать, что икона помогает от коронавируса. "По вашей вере будет вам", – сказал он.

В Словакии православная церковь поначалу заявила, что "святая евхаристия не была, не может быть и не будет тпричиной болезни и смерти, наоборот – она является источником вечной жизни во Христе". Тем не менее после переговоров с представителями правительства церковь согласилась не проводить массовые богослужения по меньшей мере до 23 марта.





"Такого еще никогда не было. Централизованного распоряжения религиозной инстанции о закрытии всех ортодоксальных синагог на определенной территории у нас я не припомню", – говорит в интервью The Times of Israel Джонатан Сарна, профессор Брандейского университета в американском штате Массачусетс, специалист по истории и культуре еврейской общины в США. Так он прокомментировал решение совета раввинов в штате Нью-Джерси, где находится одна из крупнейших в Соединенных Штатах религиозных иудейских общин. Относящиеся к ней 28 синагог отменяют все собрания верующих до тех пор, пока ситуация с COVID-19 в стране не улучшится.





Ассамблея раввинов, высший религиозный орган консервативного иудаизма, советует верующим евреям во всем мире отказаться от рукопожатий и целования религиозных объектов. А 16 марта стало известно, что главный раввин Иерусалима настоятельно рекомендовал верующим не целовать во время молитв камни величайшей иудейской святыни – Стены Плача.





Очень вероятно, что в этом году значительно меньшее число мусульман совершат традиционное паломничество в Мекку и Медину, к исламским святыням. Власти Саудовской Аравии еще в конце февраля запретили въезд в страну. Наиболее известное и многолюдное (в среднем 12 млн человек ежегодно) паломничество – хадж начнется в этом году 28 июля, и есть надежда, что к тому времени пандемия пойдет на спад. Но по канонам ислама поехать к святыням в Мекку можно и в любое другое время года, и многие мусульмане так и делают. Пока им придется воздержаться от путешествия.





Во многих мусульманских странах отменены пятничные богослужения. Прежде всего это касается Ирана, где от COVID-19 уже умерли сотни людей. Исламские теологи находят весьма элегантные объяснения вынужденному отказу от посещения мечетей:









""Действия обусловлены намерениями", – [говорит] Пророк. Если у вас было намерение посетить пятничную молитву, то вы уже вознаграждены. В этом красота нашей религии. Если вы хотите сделать доброе дело, но [не по своей воле] не в состоянии это осуществить, Аллах вознаградит вас, как если бы вы это сделали", – наставляет верующих шейх Азхар Насер, основатель и руководитель Института исламских исследований Тасним.





Большой резонанс в исламском мире вызвало решение имама одной из палестинских мечетей – там пятничные молитвы не были отменены – вместо проповеди дать слово местному врачу, который рассказал верующим об угрозах, связанных с коронавирусом, и о том, как в этих условиях себя вести.





"Место проповедника – не только для священнослужителей. Оно – для людей, обладающих знанием", – прокомментировал свое решение имам.

Важные праздники и события для верующих разных религий в ближайшие недели:

2 апреля – индуистский праздник Рамнавами, когда в священные для индуистов места (Айодхья в штате Уттар-Прадеш, Бхадрачалам в Андхра-Прадеш и Рамешварам в Тамилнаде) для участия в религиозных процессиях съезжаются миллионы людей

8 апреля – начало празднования Песаха, главного иудейского праздника в память об исходе евреев из Египта

12 апреля – Пасха для западных и части православных христиан

19 апреля – Пасха для большинства христиан восточного обряда, включая православных в России, Украине и Беларуси

23 апреля – начало священного для мусульман месяца Рамадан.



