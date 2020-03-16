ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев»

16.03.2020 18:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым. Тема совещания – закрытие Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса. 

Глава государства обратил внимание на саму формулировку российской стороны: было заявлено не просто о введении контроля, а именно о закрытии границы. Ситуация требует внимания и необходимо подумать, как действовать. 

Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»

Александр Лукашенко: «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Cтранно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. Поэтому закрывать нечего. Наверное, у себя там они установили эту границу –  это их дело. Но что странно звучит закрыли, не просто ввели контроль там больных коронавирусом, еще чего-то. А вот взяли и закрыли.

Я из своего опыта хочу просто некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить.

Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, еще чего-то, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это открывать. Я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим) вот они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это в моей жизни повторилось.

Александр Лукашенко: «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев»


Белорусский лидер также выразил непонимание: если уж закрывать границу – это дело скорее не правительства. Такое решение должен принимать Президент. Александр Лукашенко уточнил, что пока не связывался с российским коллегой, но телефонный разговор между руководителями стран запланирован. Глава белорусского государства призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику, не усложнять и без того непростые отношения между нашими странами. 

Россия предложила тесты на выявление коронавируса. Президент Беларуси: «Ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста»

Александр Лукашенко: «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев»

Александр Лукашенко:
Слушайте, ну если мы сейчас тоже закроем границу, а нам придется закрыть границу под Брестом, под Смоленском... Вы представляете, что произойдет?

Это до Кремля будут стоять в очереди фуры, это люди будут в бешенстве, это в Польше будет куча проблем.

Наверное, у нас какое-то количество автомобилей и людей находится – россиян и с Запада  для них тоже неудобство будет. Нам надо четко, определенно, сделав выводы, определиться, как будем действовать дальше. Единственное попрошу, я вчера и премьер-министру поручил, не должны пострадать люди. Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят пусть закрываются. Нам надо очень тщательно к этому отнестись и вместе с правительством выработать комплекс мер. 

Александр Лукашенко подытожил, что Беларусь в любом случае не может закрыться. Особенно в тех местах, где границы фактически нет.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Равков, Игорь Сергеенко

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам предлагают оценить и прокомментировать качество почтовой и электросвязи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика