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Александр Лукашенко: «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым. Тема совещания – закрытие Россией своей границы с Беларусью из-за коронавируса.
Глава государства обратил внимание на саму формулировку российской стороны: было заявлено не просто о введении контроля, а именно о закрытии границы. Ситуация требует внимания и необходимо подумать, как действовать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я из своего опыта хочу просто некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить.
Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, еще чего-то, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это открывать. Я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим) вот они знают, как открывать потом. Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это в моей жизни повторилось.
Александр Лукашенко:
Наверное, у нас какое-то количество автомобилей и людей находится – россиян и с Запада – для них тоже неудобство будет. Нам надо четко, определенно, сделав выводы, определиться, как будем действовать дальше. Единственное попрошу, я вчера и премьер-министру поручил, не должны пострадать люди. Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят – пусть закрываются. Нам надо очень тщательно к этому отнестись и вместе с правительством выработать комплекс мер.
Александр Лукашенко подытожил, что Беларусь в любом случае не может закрыться. Особенно в тех местах, где границы фактически нет.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 марта провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем...
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