Источник материала: Новости Волковыска

О ситуации с коронавирусом в области, мерах профилактики и готовности медицинского персонала к увеличению числа заболевших шла речь на брифинге в областном исполнительном комитете, сообщает Телеграм-канал Гродно Медиа груп.

– Эпидемиологическая ситуация постоянно меняется, на сегодняшний день в области лабораторно был подтвержден один случай коронавирусной инфекции у женщины, которая 9 марта прибыла из Италии. У всех, кто относится к контактам первого уровня, отрицательные первые результаты. Сейчас пациенты изолированы и находятся в инфекционной больнице под наблюдением. Состояние их удовлетворительное. Однако под наблюдением они будут находиться до контрольных исследований на 13 – 14-й день, – рассказала начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова.

За последние сутки госпитализированы два водителя-«дальнобойщика». Одному вызвана скорая помощь на границу – в связи с вероятным случаем коронавирусной инфекции, так как возвращался мужчина из Италии и у него есть повышение температуры тела. Второй человек обратился за медицинской помощью сам, в течение последних 14 дней он был в Европе, в том числе посещал Италию, и также имеет признаки респираторной инфекции. Он также госпитализирован в инфекционную больницу.

Кроме того, контактные лица находятся в ошмянском, сморгонском, волковысском инфекционных отделениях. Забор материала произведен у всех, большинство уже получили отрицательный ответ.

– К приему пациентов готовы все инфекционные стационары области, развернуто 350 инфекционных коек, в том числе 122 в инфекционной больнице. Остальные – в районах, они также в полной готовности. В случае выявления пациентов в любом районе – или с подозрением на коронавирусную инфекцию, или контакты первого уровня, они госпитализируются в ближайшее инфекционное отделение. В настоящее время задействованы три отделения: в Волковысской, Ошмянской и Сморгонской центральных районных больницах, – рассказала Елена Кроткова.

Сейчас в областной инфекционной больнице плановые консультации временно отменены. Больные с инфекционными заболевания, которые не представляют опасности, лечатся на дому. Стационарная медпомощь всем инфекционным больным будет оказана в полном объеме на перепрофилированных койках в других стационарах города с соблюдением всех требований по противоэпидемическому режиму.

– В настоящее время в больнице примерно 2/3 предусмотренных коек свободны. Если есть подозрение на коронавирусную инфекцию, мы максимально изолируем пациентов: один человек занимает отдельный бокс. Если потребуется большее количество изолированных помещений, мы это обеспечим. Механизм действий отработан, – отметил внештатный инфекционист главного управления здравоохранения, профессор кафедры инфекционных болезней Гродненского медицинского университета Владимир Цыркунов.

Как отметила Елена Кроткова, учитывая ситуацию, которая складывалась в мире, появление в области первого пациента с коронавирусной инфекцией не было неожиданностью, медицинская служба области была готова оказывать помощь и работать на предотвращение распространения заболевания.

Что касается средств индивидуальной защиты: респираторов, масок и защитных костюмов, – их в учреждениях здравоохранения достаточно. Они есть у службы «скорой помощи», в инфекционных отделениях, в стационарах. Инвентаризация и пополнение осуществляются ежедневно.

Для оказания помощи пациентам с тяжелыми проявлениями коронавирусной инфекции в области есть 253 реанимационные койки, достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, запасов кислорода, а также антибактериальных и противовирусных препаратов.

И главное: самым эффективным в борьбе с вирусом остается профилактика. В пунктах пропуска ведется опрос о состоянии здоровья всех пересекающих границу, в первую очередь, прибывающих из эпиднеблагополучных стран. Параллельно забирается материал для исследований, сделано более тысячи анализов. Также при симптомах респираторной инфекции предусмотрена госпитализация и вызов скорой помощи в пункт пропуска.

– В общественных местах введен усиленный дезинфекционный режим. На вокзалах, а также в междугороднем и городском общественном транспорте регулярно проводятся уборка, проветривание, поверхности обрабатываются антисептиками, – рассказал главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Николай Кендыш. – Введены дополнительные меры в местах массового посещения: это торговые объекты, объекты общественного питания, придорожного сервиса, АЗС, учреждения культуры и образования, спортивные объекты. Там установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук, проводится влажная уборка помещений с применением дезсредств.

Существенно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией может каждый человек. Важно придерживаться некоторых правил: соблюдать гигиену рук и «респираторный этикет», регулярно проводить влажную уборку помещений, чистку и дезинфекцию поверхностей, избегать многолюдных мест. В случае появления симптомов респираторной инфекции необходимо вызвать врача.

По всем вопросам относительно коронавирусной инфекции можно обратиться на горячую телефонную линию. Обо всем, что касается медицинской помощи, расскажут врачи областной инфекционной больницы по телефону 8 (0152) 43-52-09 (круглосуточно). На вопросы по эпидситуации и мерах профилактики готовы ответить специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8 (0152) 75-53-22 (с 8.30 до 17.00).