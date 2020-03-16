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«Какой секс с Пьехой?» Брат Магомаева раскритиковал сериал

16.03.2020 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Родные в недоумении от увиденного.


фото из открытого доступа, кадр из фильма

Показ на Первом канале сериала «Магомаев» вызвал немало негативных откликов у тех, кто знал певца и историю его жизни. Они в недоумении: зачем столько придумок? Ни Муслим, ни его окружение не похожи на реальных. К тому же, оказалось, что ни брата певца, музыканта Юрия Магомаева, ни племянника Муслима Магометовича в период подготовки сериала и съемок никто даже не спрашивал о том, как всё было на самом деле, пишет 7days.ru

«Начал смотреть, и мне сразу не понравилось. Реализма очень мало. Многое показано неправильно, - расстроенно говорит брат певца Юрий Магомаев. - Придуманы события, которых не было. Чего стоят попытки сотрудника КГБ спровоцировать бегство Муслима за границу и его сексуальные действия в кабинете с певицей Норой Кароль, под которой подразумевается Эдита Пьеха! Это вообще что-то из ряда вон выходящее. Удивляюсь, как Тамара Синявская такое допустила. Вряд ли без нее могли что-то решить. Мы со старшей сестрой могли бы многое рассказать и подсказать создателям сериала. Но к нам никто не обращался... Такое ощущение, что нас вообще не существует. Мы от этого не страдаем. У нас своя жизнь. Но, если честно, это неприятно... 


«По моему мнению, фильм получился дешевый и полный избитых штампов о том, как плохо жилось в СССР и как всех гнобили злобные кагэбэшники, - добавил племянник Муслима - певец Юрий Магомаев в интервью «ЭГ» - А самое главное - он далеко не о Магомаеве. Основной героиней, скорее, является его жена Синявская, только она одна такая положительная, остальные сплошь уроды и негодяи. И хотя имена и фамилии в сериале вымышленные, всем, кто знаком с биографией Магомаева, понятно, что имеются в виду вполне реальные люди. Это выглядит так, будто кто-то посредством этого сериала сводит какие-то старые счеты... Актера на роль Муслима, в принципе, неплохо подобрали. Но играет он как-то неестественно...»

Родные вспоминают, как один из режиссеров рассказывал в интервью, мол, вымышленных героев и события пришлось придумывать потому, что в реальной биографии Магомаева якобы не хватало драматизма.

«Это ерунда! - считают они. - Да взяли бы его мальчишеские годы, когда он жил с мамой в Вышнем Волочке и сбегал из дома через форточку, чтобы последовать за ней в театр! Почитали бы, какие трогательные письма он писал маме, когда она из голодного Волочка отправила его к дяде в более сытый Баку! Вспомнили бы его первый концерт в Кремле, где недоброжелатели громким топаньем, хлопками и криками пытались выбить его из колеи! Чем это не драматизм? Почему нельзя было показать это в фильме?»


Остались в недоумении и знакомые певца. Например, экс-солистку ВИА «Веселые ребята» Светлану Резанову, которая в начале 70-х имела близкую связь с певцом, не впечатлил Милош Бикович, которого выбрала Тамара Синявская. Не понравился голос киногероя: «У Муслима были хорошие низы и очень красивый тембр. А тут какой-то не такой голос, высоковатый. В такого Муслима я бы, наверное, не влюбилась…»
 
 
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