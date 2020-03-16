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Лукашенко предложил лечить беларусов от коронавируса тракторами. Серьёзно

16.03.2020 19:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пожалуй, сейчас за уровень индифферентности к коронавирусу Трамп борется с Лукашенко. Если первый просто не хотел проверяться на вирус после встреч с людьми, у которых его уже диагностировали (потом всё же пришлось), то второй «изобретает» новые лекарства от него.

На совещании с новоназначенными чиновниками сегодня, 16 марта, Лукашенко сказал: «Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит». Всё это гордо транслировал канал СТВ. Не верите – вот видео.

Сегодня же Минздрав подтвердил 36 случаев заражения коронавирусом в Беларуси.

Фото обложки: 2D Among Us

 
 
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Пожалуй, сейчас за уровень индифферентности к коронавирусу Трамп борется с Лукашенко. Если первый просто не хотел проверяться на вирус после встреч с людьми, у...
 
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