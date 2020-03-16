Лукашенко предложил лечить беларусов от коронавируса тракторами. Серьёзно

Источник материала: KYKY

Пожалуй, сейчас за уровень индифферентности к коронавирусу Трамп борется с Лукашенко. Если первый просто не хотел проверяться на вирус после встреч с людьми, у которых его уже диагностировали (потом всё же пришлось ), то второй «изобретает» новые лекарства от него.

На совещании с новоназначенными чиновниками сегодня, 16 марта, Лукашенко сказал: «Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех. Поле всех лечит». Всё это гордо транслировал канал СТВ. Не верите – вот видео.

Сегодня же Минздрав подтвердил 36 случаев заражения коронавирусом в Беларуси.

Фото обложки: 2D Among Us