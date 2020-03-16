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Что происходит на «закрытой» белорусско-российской границе (ничего)
16.03.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На границе между Ветковским и Красногорским районом, с российской стороны, стоит небольшой жестяной терминал. Если постучать в новую железную дверь, выйдет человек с шевроном таможенника и вопросительно посмотрит в душу. «Про заявление Мишустина о закрытии границы — да, слышал, — подтверждает человек. — Но пока никаких распоряжений на этот счет мне от премьера не поступало. Не снимайте». И уходит в теплое нутро терминала.
После того как премьер-министр России
Посольства молчат, возможно, сами пытаются что-то понять.
Над терминалом безмятежно развевается триколор.
К двум палкам, взятым в лесополосе, прибит щит про карантинную зону. Он защищает соседку от вируса. Мимо едут нечастые, но вполне регулярные машины с белорусскими номерами — кто-то должен торговать нашим молоком и колбасой в российском приграничье.
Возможно, железный занавес просто не успел еще опуститься? Продолжаем наблюдение.
Как сообщили Onliner в ФСБ России, вопрос о сроках закрытия границы еще обсуждается.
— Пока границы у нас не закрыты. Пока вопрос решается, все зависит от санитарно-эпидемической обстановки. Но граждане Беларуси могут вернуться на родину, так же как и граждане Украины, — в ФСБ России уточнили, что официальные сроки пока еще не объявлены, вопрос рассматривается.
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На границе между Ветковским и Красногорским районом, с российской стороны, стоит небольшой жестяной терминал. Если постучать в новую железную дверь, выйдет...
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