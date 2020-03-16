Что происходит на «закрытой» белорусско-российской границе (ничего)

Источник материала: Виртуальный Брест

На границе между Ветковским и Красногорским районом, с российской стороны, стоит небольшой жестяной терминал. Если постучать в новую железную дверь, выйдет человек с шевроном таможенника и вопросительно посмотрит в душу. «Про заявление Мишустина о закрытии границы — да, слышал, — подтверждает человек. — Но пока никаких распоряжений на этот счет мне от премьера не поступало. Не снимайте». И уходит в теплое нутро терминала.





После того как премьер-министр России сообщил о закрытии границы с Беларусью, прошло уже полдня. Для нас, нашей экономики это чрезвычайно важное решение. Правительство держит интригующую паузу. С тех пор никому так и не удалось получить внятные ответы на два главных вопроса:

Когда? На какой срок?

Посольства молчат, возможно, сами пытаются что-то понять.





Над терминалом безмятежно развевается триколор.





К двум палкам, взятым в лесополосе, прибит щит про карантинную зону. Он защищает соседку от вируса. Мимо едут нечастые, но вполне регулярные машины с белорусскими номерами — кто-то должен торговать нашим молоком и колбасой в российском приграничье.





Возможно, железный занавес просто не успел еще опуститься? Продолжаем наблюдение.

Как сообщили Onliner в ФСБ России, вопрос о сроках закрытия границы еще обсуждается.

— Пока границы у нас не закрыты. Пока вопрос решается, все зависит от санитарно-эпидемической обстановки. Но граждане Беларуси могут вернуться на родину, так же как и граждане Украины, — в ФСБ России уточнили, что официальные сроки пока еще не объявлены, вопрос рассматривается.