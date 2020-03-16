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«Трактор вылечит всех». Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава государства призвал без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит.
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«Трактор вылечит всех». Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса
Новости Беларуси. Глава государства призвал без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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