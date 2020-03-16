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«Трактор вылечит всех». Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса

16.03.2020 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Глава государства призвал без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Трактор вылечит всех». Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министр здравоохранения мне постоянно докладывает о том, что у нас эпидемиологическая ситуация в Беларуси пока лучше, чем в другие обычные непроблемные годы. Поэтому без всякой паники работайте с людьми. Не было бы счастья да несчастье помогло, как говорят в народе. 

Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел: вовремя руки мыть, полоскать – это тоже полезно. 

«Трактор вылечит всех». Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса

Но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит.

«Наша родная Россия закрыла границу с Беларусью». Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом у соседей (читать далее).   

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Новости Беларуси. Глава государства призвал без паники строить свою работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   
 
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