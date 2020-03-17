100 000 за полгода: почему клиенты Альфы подключают Пакеты решений

Источник материала: Myfin

Поговорили с исполнительным директором Альфа-Банка Александром Бобко

Пакет нужен



– Когда наш клиент приходит в банк, он приходит не за карточкой – он приходит решить свои вопросы. Когда он берет карту, то делает это с определенной целью: чтобы получать зарплату, делать покупки в интернете или хранить заначку в валюте. Поэтому мы и решили ориентироваться не на карточки, а на комплекс потребности людей. Так родились Пакеты.

Пакет решений – это не просто набор карт. Это все необходимы инструменты для решения финансовых задач, такие как мобильный банк InSync, круглосуточная поддержка клиентов плюс набор различных бонусов и плюшек, ну и конечно стильные карты от Альфа-Банка. Получается, что твой смартфон превращается в полноценное банковское отделение. Ты можешь сделать переводы на карту друзьям, разделить в ресторане счет, настроить автоплатежи, выгодно купить или продать валюту, и все это – бесплатно, выполняя простые критерии активности – например, просто транзачить картой.

Твой смартфон превращается в полноценное банковское отделение

Люди попробовали новый формат, и им понравилось. Пакеты решений запустились в августе 2019, и чуть более чем за полгода ими стали активно пользоваться более 100 тысяч белорусов. Половина из них – это новые клиенты, а вторая половина – те, кто перешел на Пакеты решений с других тарифных планов.

Не снижая темпов, до конца года мы ожидаем как минимум 200-250 тысяч активных пользователей Пакетов решений.

Самые востребованные покупки белорусов: еда и валюта

– Чаще всего пользователи Пакетов решений, что довольно очевидно, рассчитываются в продуктовых магазинах. На втором месте – обмен валют. Причем не только для сбережений. Существенная часть наших клиентов – это активные молодые люди, которые часто путешествуют и рассчитываются в поездках валютой.

Интересно, что быстро растет доля валютно-обменных операций онлайн. Так, уже около 40% всех покупок и продаж валюты проходит через мобильное приложение и интернет-банк.

Альфа-Банк запустил дашборд со статистикой, который постоянно обновляется. Здесь можно узнать, какие платежи самые популярные, какой максимальный и минимальный возраст и даже знак зодиака владельцев Пакетов решений.

В дашборде можно узнать, например, про знак зодиака владельцев Пакетов решений

С зарплатой в Пакете

– Мы видим достаточно большое количество клиентов, которые подключают Пакеты решений с зарплатными карточками из других банков. Они могут пополнять наши карты через ЕРИП бесплатно и дальше пользоваться всеми возможностями Альфы.

Тем, у кого уже есть зарплатный проект в Альфа-Банке, открывается дополнительный критерий бесплатности – сумма зачисления заработной платы. Так каждый сотрудник может подобрать себе подходящий Пакет Решений и пользоваться им бесплатно!

Забронировать столик, получить авиабилет за баллы

– Из дополнительных приятных «плюшек» Пакетов решений можно отметить сервис А-Курс. Его суть в том, что чем больше транзакций вы совершаете по карте, тем больше валюты можно купить по более выгодному А-Курсу. А если в каком-то месяце вам менять валюту не нужно, этот лимит можно сконвертировать в кешбэк. Для крупных сумм, свыше $1000, действует индивидуальный курс, который выгодно отличается от обычного.

К слову, по «Индивидуальному курсу» можно забронировать в ближайшем отделении нужную сумму в валюте, чтоб не стоять в очередях у обменников.

Чтобы не стоять в очередях у обменника, в пару кликов можно забронировать валюту по лучшему курсу

Второй бонус – программа «Альфа-Белавиа». Рассчитываясь картой в магазинах, можно накапливать баллы, чтобы затем тратить их на покупку билетов национального авиаперевозчика.

Третий бонус – «Альфа-Консъерж». Он доступен на уровне платинового Пакета и выше. Мы работаем с компанией мирового уровня, которая помогает решить самые разные жизненные вопросы: заказать билеты на самолет или тур в экзотическую страну, забронировать столик в ресторане, найти необычный подарок и тд.

Приведу пример. Я ездил в командировку в Варшаву. И мне нужно было найти спортивный бассейн на 50 метров. Консьерж в течение часа предоставил список из пяти бассейнов рядом с отелем, где я остановился, сообщил время работы и стоимость.

Забронировать столик в популярном месте или заказать креативный подарок – все в одном сервисе

Были случаи, когда нужно было забронировать столик в ресторане, а на сайте ты видишь, что свободных мест нет. Консьерж приходит на помощь и, как правило, столик всегда находится. Сервис доступен через мобильное приложение 24/7.



Перечисленные бонусы – это только часть привычных сервисов, которые можно получить в Пакете решений бесплатно или со скидкой, которая зависит от уровня выбранного клиентом Пакета решений.

Как почта победила курьеров

– Раньше мы доставляли карты с помощью курьерской службы. Но эта опция оказалась удобной не для всех. Курьер работает в определенный промежуток времени, и ты не всегда знаешь, где будешь находиться в это время. С конца прошлого года мы перешли на доставку карт почтой. И глобально это оказалось намного удобнее. Почта гарантирует доставку карты от банка к клиенту в течение пяти рабочих дней, хотя в большинстве случаев на это уходит 2-3 дня.

Клиенту в почтовый ящик приходит письмо, где в нашем фирменным велком-паке находится Пакет решений Альфа-Банка.

Переход в онлайн уже состоялся

– Сейчас клиент Альфа-Банка не зависит от географии отделений банка и времени его работы.

Теперь стать клиентом банка можно не выходя из дома

Во-первых, с декабря прошлого года любой житель Беларуси может стать клиентом банка, не выходя из дома. Для этого понадобится только мобильное приложение InSync. Авторизация проходит через МСИ (Межбанковскую систему идентификации). Карты доставляются почтой, ПИН-код и активация – в приложении InSync.

Во-вторых, пополнить карту можно бесплатно через инфокиоск, банкомат или ЕРИП. И в третьих, техподдержка Альфа-Банка работает круглосуточно. Клиент может решить свой вопрос в онлайн-чате или позвонить в контакт-центр.

Все это означает, что мы уже с вами живем в эпоху онлайн-банкинга, когда человек пользуется всеми услугами банка через смартфон, не посещая отделения.

Дизайн карт должен вызывать эмоции

– Я считаю, что daily banking должен вызывать положительные эмоции, и владение хорошей картой тоже вызывает такие эмоции. Ты каждый день берешь в руки карту, и очень приятно, когда она выглядит эстетично. Это вызывает приятные эмоции не только у меня, но и у людей, которые ее видят.

Можно этой красотой делиться в соцсетях, но никто не увидит номер карты

Не стоит забывать, что за лаконичным и простым дизайном карт Пакетов решений стоит колоссальный труд. Да, все гениальное – просто. Но чтобы к этому прийти, нужно сделать много шагов, зачастую не в ту сторону, отсеять лишнее и найти идеал.

Второй момент – номер карты на тыльной стороне. Это прежде всего вопрос безопасности. Ты можешь этой красотой делиться в соцсетях, но никто не будет видеть номер твоей карты. Кроме того – это мировой тренд, когда вся сервисная информация находится на тыльной стороне.