Источник материала: Новости Волковыска

Этот вопрос сейчас терзает сотни, а то и тысячи белорусов, оказавшихся заложниками карантина на территории Евросоюза. Разберёмся, как попасть домой с двух самых актуальных направлений — Польши и Литвы.

Польша

Автобусной фирмой Markus в течение недели будут проводиться ежедневные автобусные рейсы по маршруту Бяла-Подляска — Тересполь — Брест. Из Бяла-Подляски, около гостиницы «Дельфин» автобусы будут выезжать в 12.00. Из Тересполя — в 12.40, с ж\д вокзала. Автобусы рассчитаны на 50 человек, стоимость проезда 30 злотых, билеты продаются на месте.

ВАЖНО: Для включения в список выезжающих в Республику Беларусь необходимо предварительно связаться с Консульством Республики Беларусь в Бяла-Подляске по телефонам: +48 (83) 342-1814, +48 (83) 342-1816, +48 605 048 505. То есть — главная задача добраться до Бяла-Подляски или Тересполя. Или же просто — до границы. Так, например, на пограничном переходе Кузница-Брузги открылся пеший переход. Добраться до этих точек можно несколькими способами — автобусом, электричкой, или же воспользоваться услугами частных перевозчиков. Предложения последних можно найти где угодно — множество объявлений на Фейсбуке, в Инстаграме и Вконтакте. Однако стоит быть внимательными — из-за проблем с транспортным сообщением появилось много предложений с явно завышенными ценами — это относится не только к Польше.

Литва

В пунктах пропуска «Мядининкай-Каменный Лог» и «Райгардас-Привалка» до 19 марта открыта возможность пешего перехода. Добраться до границы поможет белорусское посольство в Литве — оно организует перевозку сограждан до Мядининкая с Вильнюса. Для регистрации на данный рейс нужно направить заявку с указанием ФИО, количества пассажиров и номера телефона для обратной связи на электронный адрес khmyl@mfa.gov.by, либо связаться по телефону +37060016244.