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Михаил Полуян: в Барановичском районе более 70% выручки от сельского хозяйства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цифры, показатели, рабочий план – свою «вотчину» новый председатель Михаил Полуян описывает красиво, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мол, Барановичский район – уникальный, сработал в 2019-м очень даже хорошо, люди зарабатывают по области в среднем больше 940 рублей.
Михаил Полуян, председатель Барановичского райисполкома:
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Новости Беларуси. Цифры, показатели, рабочий план – свою «вотчину» новый председатель Михаил Полуян описывает красиво, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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