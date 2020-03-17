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С 17 марта Евросоюз закрывает внешние границы
17.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Из-за риска распространения коронавируса Евросоюз закрывает внешние границы ЕС с 17 марта сроком на 30 дней. Об этом сообщил 16 марта во время телевизионного обращения к народу президент Франции Эмманюэль Макрон.
Границы ЕС будут закрыты 17 марта в полдень. Поездки между странами, не входящими в состав сообщества, и Европейским союзом приостанавливаются на 30 дней.
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Из-за риска распространения коронавируса Евросоюз закрывает внешние границы ЕС с 17 марта сроком на 30 дней. Об этом сообщил 16 марта во время телевизионного...
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