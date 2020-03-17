|
В Витебске бесправник угнал служебную машину - и разбил рекламное авто
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло 14 марта на улице 1-й Краснобригадной в областном центре,
21-летний житель Витебска угнал служебный автомобиль. Не справился с управлением, вылетел на тротуар и на большой скорости врезался в машину, которая стояла на улице в качестве рекламы.
Прав у парня нет.
Возбуждено уголовное дело за угон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 14 марта на улице 1-й Краснобригадной в областном центре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)