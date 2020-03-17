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В Витебске бесправник угнал служебную машину - и разбил рекламное авто

17.03.2020 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло 14 марта на улице 1-й Краснобригадной в областном центре, сообщает телерадиокомпания «Витебск».

21-летний житель Витебска угнал служебный автомобиль. Не справился с управлением, вылетел на тротуар и на большой скорости врезался в машину, которая стояла на улице в качестве рекламы.

Прав у парня нет.

Возбуждено уголовное дело за угон.

 
Теги: Витебск
 
 
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ДТП произошло 14 марта на улице 1-й Краснобригадной в областном центре.
 
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