ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банки изменили комиссии за просмотр баланса. Сколько сейчас снимут за проверку остатка по карте

17.03.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские банки пересмотрели комиссии на многие услуги. Стало дороже снимать деньги в банкоматах, платить наличными в кассах, а также просматривать баланс. Если у вас по каким-то причинам нет доступа в интернет, а баланс проверить нужно, то будьте готовы, что в некоторых случаях это может стоить вплоть до 3 рублей. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Вот главные особенности:

  • Большинство комиссии повысили, но есть и случаи, когда узнать, сколько денег на счету, стало дешевле — например, БТА Банк снизил комиссию с 50 копеек до 15.
  • Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остается БСБ Банк.
  • Самая большая комиссия — 3 рубля (в Банке БелВЭБ и Приорбанке — действует при просмотре в «чужих» банкоматах).
  • Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.

Вот какие комиссии за просмотр баланса по личным дебетовым картам действуют сейчас. Обращаем внимание, если у вас зарплатный проект, условия могут быть иными.

Название банка, банки-партнеры (по просмотру баланса)

Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров

Комиссия за просмотр баланса в других банках

Альфа-Банк (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк)

Банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 0,70 BYN.

2,50 BYN

Банк БелВЭБ (Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк)

Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, потом — 3 BYN.

3 BYN

Банк Дабрабыт

Бесплатно только в устройствах банка.

Во всех остальных банках — 2,50 BYN

Банк Решение (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN.

По картам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Премиум и БЕЛКАРТ-Maestro — без комиссии везде.

0,70 BYN

Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк)

В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0, 50 BYN.

1 BYN

Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк)

Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,20 BYN.

В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN.

В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN

Белгазпромбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

3 BYN

Банк ВТБ

Только в устройствах банка без комиссии.

1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб.

Идея Банк (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк, банкоматы БСБ-Банка с логотипом СБС)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,80 BYN.

1 BYN

МТБанк

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах с 4-го раза в сутки — 1,50 BYN.

1,50 BYN

Paritetbank

Только в устройствах банка без комиссии.

1,50 BYN

Приорбанк

В устройствах банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN.

3 BYN

РРБ-Банк (Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк)

В устройствах банка и банков-партнеров — без комиссии.

2 BYN

Технобанк (Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк)

По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 1 BYN.

По картам Белкарт с 3-го раза — 0,08 BYN.

По картам Visa и MasterCard — 2 BYN

По картам Белкарт — 0.19 BYN

Франсабанк

Только в устройствах банка без комиссии.

На территории РБ — 0,70 BYN, 0,3 USD/EUR, 20 RUB

За границей — 1 BYN, 0,70 USD/0,2 EUR/40 RUB

Цептер Банк

В устройствах банка — 0,30 BYN.

2 BYN

Белорусский народный банк

Только в устройствах банка без комиссии.

0,70 BYN

Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк)

В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0,15 BYN.

1,50 BYN

БСБ Банк

Без комиссии.

Без комиссии

БТА Банк (БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,15 BYN.

0,50 BYN

БПС-Сбербанк

Только в устройствах банка без комиссии.

2,50 BYN

В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN

Статусбанк

Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. В кассах банка — 1 BYN, в «Центре поддержки держателей платежных карт» (+375 17 360 00 44) — 1,50 BYN.

1,50 BYN

Название банка, банки-партнеры (по просмотру баланса)

Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров; комиссия за просмотр баланса в других банках

Альфа-Банк (Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк, Франсабанк)

Банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 0,70 BYN;

2,50 BYN

Банк БелВЭБ (Технобанк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк, Альфа-Банк)

Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, потом — 3 BYN;

3 BYN

Банк Дабрабыт

Бесплатно только в устройствах банка;

во всех остальных банках — 2,50 BYN

Банк Решение (Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 BYN. По картам БЕЛКАРТ, БЕЛКАРТ-Премиум и БЕЛКАРТ-Maestro — без комиссии вездеж

0,70 BYN

Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк)

В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0, 50 BYNж

1 BYN

Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк)

Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,20 BYN;

В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN. В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN

Белгазпромбанк

Только в устройствах банка без комиссии;

3 BYN

Банк ВТБ

Только в устройствах банка без комиссии;

1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб

Идея Банк (Банк БелВЭБ, Банк Дабрабыт, Технобанк, РРБ-Банк, банкоматы БСБ-Банка с логотипом СБС)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,80 BYN;

1 BYN

МТБанк

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах с 4-го раза в сутки — 1,50 BYN;

1,50 BYN

Paritetbank

Только в устройствах банка без комиссии;

1,50 BYN

Приорбанк

В устройствах банка с 5-го раза в сутки — 1 BYN;

3 BYN

РРБ-Банк (Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк)

В устройствах банка и банков-партнеров — без комиссии;

2 BYN

Технобанк (Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк)

По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — с 3-го раза в сутки — 1 BYN. По картам Белкарт с 3-го раза — 0,08 BYN;

По картам Visa и MasterCard — 2 BYN. По картам Белкарт — 0,19 BYN

Франсабанк

Только в устройствах банка без комиссии;

На территории РБ — 0,70 BYN, 0,3 USD/EUR, 20 RUB. За границей — 1 BYN, 0,70 USD/0,2 EUR/40 RUB

Цептер Банк

В устройствах банка — 0,30 BYN;

2 BYN

Белорусский народный банк

Только в устройствах банка без комиссии;

0,70 BYN

Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк)

В устройствах банка — без комиссии, партнеров — 0,15 BYN;

1,50 BYN

БСБ Банк

Без комиссии;

без комиссии

БТА Банк (БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Банк Решение, БНБ-Банк, Франсабанк, Цептер Банк)

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах-партнерах — 0,15 BYN;

0,50 BYN

БПС-Сбербанк

Только в устройствах банка без комиссии;

2,50 BYN. В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN

Статусбанк

Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. В кассах банка — 1 BYN, в «Центре поддержки держателей платёжных карт» (+375 17 360 00 44) — 1,50 BYN;

1,50 BYN

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если у вас по каким-то причинам нет доступа в интернет, а баланс проверить нужно, то будьте готовы, что в некоторых случаях это может стоить вплоть до 3 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как вернуться домой из Польши и Литвы заложникам карантина - инструкция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика