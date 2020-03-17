Романчук: Сколько еще подрываться на минах Левиафана?

пишет Ярослав Романчук. – Бурный спрос на маски объективно нельзя было спрогнозировать, зарезервировать на их изготовление ресурсы. Так бывает. Как удовлетворить огромный, неожиданный спрос на маски? – Никто не думал, никто не гадал. Так бывает в жизни. Вирус распорядился. Люди подчинились, –Ярослав Романчук. – Бурный спрос на маски объективно нельзя было спрогнозировать, зарезервировать на их изготовление ресурсы. Так бывает. Как удовлетворить огромный, неожиданный спрос на маски?





Первый вариант – номенклатурный или монополистический. Государство, как монополист и жёсткий регулятор на рынке медицинских товаров, контролирует всех и вся. Распорядители чужого очень медленно, нерасторопно реагируют на проявление спроса. А вдруг рассосётся? А вдруг не понадобится? А вдруг можно будет обойтись тем, что есть?





А в это время имеющиеся маски сметаются с полок аптек и складов. По закону экономики огромное превышение спроса над предложением неизбежно порождает взрывной рост цен. Страдают, в первую очередь, обыкновенные люди. Остальные нервничают, возмущаются и закипают.





Когда пары людского кипения доходят до чиновников, они начинают проводить совещания и решать, как быть. На это уходит время. Если вся система производства сильно централизована, нужно потратить сотни, тысячи часов на убеждение и принятие решения. Ведь чиновники думают только в категориях «Мы, государство, должны произвести и распределить».





Что производить, в каком ассортименте, по каким ценам, у кого покупать сырье и материалы, брать ли кредиты и на каких условиях, от кого «отщипнуть» необходимые ресурсы и производственные площади, закупать или арендовать станки и оборудование, сколько производить, по каким ценам продавать, через какие структуры продавать, кому предоставлять бесплатно, удовлетворять ли спрос из-за границы, позволять ли частным структурам самостоятельно производить маски на свой вкус и на своих условиях.









Все эти и многие вопросы чиновники решают централизованно, используя ресурсы налогоплательщиков.





В результате маски появляются с большим опозданием. Это само по себе – фактор риска для здоровья людей. Во-вторых, есть риск, что на маски будет затрачено слишком много ресурсов. Ведь это госзаказ, под госдотацию, по госценам.





Почему бы не воспользоваться? Ведь любой объём производства, цены можно объяснить форс-мажором и экстремальными условиями производства.





В-третьих, коррупция при распределении ресурсов, организации производства и продаж.





Второй вариант – рыночный или народный. Есть бурный спрос – к его удовлетворению подключается тысячи частных производителей. Они быстро мобилизуют ресурсы (кредиты, собственный капитал), закупают всё необходимое, включая оборудование для производства (если необходимо) и организуют производство медицинских масок.





Кто на что горазд. Кто как умеет. Маркетинг – дело супер важное. Авторитетные врачи и медицинские организации дают своё «добро» на те маски, которые, с их точки зрения, самые качественные. Маски продаются везде. Никаких лицензий, разрешений, квот, ценового регулирования, вмешательство в производство и торговлю. Маски продаются, кому угодно, кто платит.





В таком режиме предприниматели очень чутко реагируют на спрос. Точку насыщения рынка они ощущают нутром. Децентрализованный характер производства исключает монопольный сговор, откаты и завышения цен. На протяжении максимально быстрого времени цены падают до предела. Люди в масках. Производители с прибылью. Бюджет – с налогами. Медицинские работники – на высоте.





Производство медицинских масок – это не производство ядерного топлива, сложных ядов или взрывоопасных товаров. Это в XXI века доступно каждому предпринимателю. Чиновникам в такой ситуации вообще делать нечего.





Просто Laissez-faire! Позвольте людям-производителям напрямую, без посредников контактировать с людьми-потребителями. Да, будут «чёрные овцы», которые будут продавать плохой товар, но через социальные сети, СМИ и сарафанное радио они быстро уйдут в небытие.





Выбирайте, номенклатурный/монополистический или рыночный/народный. То, что валидно для масок, относится к любому другому товару и услуге. Это закон экономики, которая изучает добровольный обмен ценностями между людьми в системе их реальной мотивации, стимулов, а также собственности и ответственности.





Коронавирус пройдёт. Дай Бог всем не болеть, или быстро, без последствий выздороветь. Но сколько раз ещё нужно наступать на грабли государственного интервенционизма, подрываться на минах Левиафана, чтобы понять, что настоящая социальная ориентация экономики синонимична с режимом свободного рынка?