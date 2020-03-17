«Этот год наглядно показывает, что все эти надежды - зря». Мнение о том, почему все так плохо

Источник материала: Tut.by

Почему все летит к чертям собачьим, когда все это закончится и как в этой апокалиптичной атмосферке перестать тревожиться и найти поводы для радости? Наверное, этими вопросами задаются все. Вот и наш колумнист Александр Зантович в стороне не остался.

Люди все время надеются, что будет лучше. Как-то приятно, знаете ли, смотреть в будущее с оптимизмом. Просыпаться по утрам и ждать, какой приятный сюрприз приготовила тебе Вселенная сегодня. Этот год наглядно показывает, что все эти надежды — зря.

Кто загадывал под бой курантов, чтоб в 2020-м все было хорошо и все получалось, не угадал ни разу.

Потому что все плохо. Причем, что характерно, вообще все.



Фото: Reuters

Начнем с того, что весь мир упал в лихорадочные объятья коронавируса. Эта хворь разлетается по планете быстрее, чем новости о ней. Вместе с туристами, командировочными и товарами с aliexpress. Дворцы Венеции стоят пустые, масок не достать, заново учимся мыть руки и чихать в себя. В интернете полно фотографий медицинских работников в костюмах химзащиты. А также жутких историй о том, что больных и слабых даже не начинают лечить. (Примечание редакции для особенно восприимчивых: это авторская ирония, а не утверждение портала tut.by.)

Целые нации бьются в истерике. Закрывают границы, народы окапываются рвами с крокодилами и готовы сжечь любого, у кого тридцать семь и пять.

Отменяются концерты, форумы, революции, оргии и, что самое обидное, спортивные соревнования. Вот гигант французского баскетбола со смехом слюнявит на пресс-конференции все микрофоны. А вот у него уже и положительный анализ на COVID-19, и даже товарищи по команде его проклинают.

Олимпиаду тоже вроде как переносят. И что мы все будем смотреть , когда объявят чрезвычайное положение и выходить из дома будет нельзя — непонятно.



Фото: wattpad.com

Пандемия удивительна еще и тем, что повлияла на все экономические тренды. Сначала все думали, как собирать товары из китайских комплектующих, когда их нет. А потом рынки просто рухнули. Причем все сразу. Бедняге инвестору буквально некуда деться. Зараза везде, никто не хочет ни работать, ни покупать. В наваре только фармацевты, производители масок для лица, мыла и конторы ритуальных услуг. Вот для кого каждая жуткая новость — праздник.

Как будто истории с коронавирусом было мало, разругались производители нефти. Понедельник, 9 марта, уже окрестили черным. Потому что нефть упала, российский рубль упал, белорусский рубль почему-то тоже чуть-чуть ослаб. Короче говоря, обесценилось буквально все.

Черные лебеди Нассима Талеба с диким хохотом носятся над континентами.

Не будем забывать и о том, чего умные люди давно ждали.

Путин обнуляет срок своего президентства, окончательно разбивая своим скипетром миф о демократии. А также предлагает почти невыполнимые для нас условия закупки нефти, понимая, что нашей стране, как и жильцам ЖЭКа из кинофильма «Бриллиантовая рука», от лотерейных билетов никуда не деться.



Фото: пресс-служба президента России

Да еще и китайцы перестали покупать наши калийные удобрения, как будто на время пандемии решили перестать есть.

Не будем забывать также, что климат глобально теплеет, льды тают как… как льды! Да, именно так они и тают! Только очень быстро, о чем нас предупреждала одна смелая шведская девочка.

В общем, осталось только Бузовой разродиться совместным альбомом с Басковым, и можно будет окончательно констатировать прибытие Всадников Апокалипсиса.

В эти тревожные дни очень високосного года все идет словно по сценарию добротного кино в жанре киберпанк. Человечество развивалось, развивалось, но вместо всеобщего благоденствия мы получили хаос и мракобесие.

Почему так?

Как говорил смышленому львенку Симбе король Муфаса: «Все мы связаны в великом круге жизни».



Фото: wattpad.com

Вирусы летают по свету вольно, как ветер. Рынки общие. Компании переплетены цепочками поставок. Решения одной страны тут же влияют на другую. В этом едином организме, который и есть человеческое общество, ни одна проблема не бывает локальной. Эффект бабочки во плоти.

Но люди продолжают вести себя так, словно живут в изолированной горной деревушке, охраняя ее от всего чужого и непонятного, готовые поднять на вилы любого чужака.

Недавно знакомый приходил с новостью о том, что коронавирусом переболеет, по прогнозам, семьдесят процентов землян. «И что?» — говорю. «Как что! Нужно бы на китайцев ядерную бомбу скинуть! Это же все из-за них!»

А многие предлагают четвертовать любого, кто случайно принес заразу в нашу дружелюбную страну. Совершенно серьезно.

На самом деле не в китайцах корень зла. Сегодня беда прилетела из Поднебесной, завтра родится в Африке, послезавтра — в Беларуси.

И не в отдельных несчастных, кому не свезло заболеть раньше других.

Мы все взаимосвязаны и взаимозависимы. Вспомним культовый сериал девяностых: «Мы с первого класса вместе, и за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе».

Здесь нет ни правых, ни виноватых. Просто вот такой хреновый год. Что с этим делать? Да ничего!







Источник: ​​​​pikabu.ru

Что толку скупать макароны и сидеть по домам? Чему быть — того не миновать.

Я смотрю свою ленту фейсбука, и нет-нет мелькнут на фоне общей истерии счастливые лица. В городе постепенно наступает весна. Становится больше солнца, набухают почки, распускаются первые цветы. Самые смелые девушки уже поменяли брюки на юбки…

Может быть, нефть польется на наши заводы, а может, нет. Возможно, летняя жара выжжет коварный COVID-19 или мы навсегда перестанем жать друг другу руки. Мировая экономика совершит рывок или наступит новая Великая Депрессия.

Все это неважно.

Мы по-прежнему живы.

У нас есть родные и близкие. Есть родители, дети и добрые друзья. Есть теплый ветер, утренний кофе и роскошные закаты. И они лучше тосканских, я настаиваю.

Всегда будет что-то не в порядке. Но будет и то, что наполняет дни смыслом, а ночью заставляет сердце биться чаще. Вот увидите: пройдет время, и мы будем вспоминать этот год с теплотой. Потому что в памяти всегда остается только хорошее.

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