Евросоюз запретил въезд иностранцам. Самое главное по коронавирусу на 17 марта

Источник материала: KYKY

На фоне пандемии коронавируса Евросоюз на месяц (с возможностью продления) закрывает внешние границы, о чем сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Все поездки на территорию ЕС, кроме неотложных, окажутся под запретом.

Под ограничения не подпадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. Запрет также не затронет жителей Великобритании, которая официально покинула ЕС в январе 2020 года.

«Угроза коронавируса стала реальностью. Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает, – сказал Макрон, обращаясь к французам. – Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие».

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