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Евросоюз запретил въезд иностранцам. Самое главное по коронавирусу на 17 марта

17.03.2020 09:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На фоне пандемии коронавируса Евросоюз на месяц (с возможностью продления) закрывает внешние границы, о чем сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Все поездки на территорию ЕС, кроме неотложных, окажутся под запретом. 

Под ограничения не подпадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. Запрет также не затронет жителей Великобритании, которая официально покинула ЕС в январе 2020 года.

«Угроза коронавируса стала реальностью. Мы находимся в состоянии войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает, – сказал Макрон, обращаясь к французам. – Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие». 

Главные новости по теме и без воды, которые стоит знать

  • К утру 17 марта во всем мире коронавирусом нового типа заболели 182 тысячи человек (+13 тысяч случаев за сутки), погибли 7,1 тысяча человек (+600 случаев за сутки), излечились 79 тысяч человек (+2 тысячи за сутки).
  • Россия закрывает границы с Беларусью с 18 марта по 1 мая. Правительство РФ объяснило свою мотивацию тем, что наша страна не следует советам ВОЗ и не предпринимает адекатных мер по сопротивлению пандемии. Российские власти также припомнили Александру Лукашенко его вчерашнюю фразу о том, что, мол, «вся Россия полыхает от коронавируса», уточнив, что это ложь, и в Беларуси ситуация с вирусом гораздо хуже.
  • В Беларуси, по недавним отчетам Минздрава, 36 пациентов с подтвержденным диагнозом, при этом три человека выздоровели, еще три готовятся к выписке. Среди последних зараженных – пять студентов БГУ и спортсмен, вернувшийся с заграничных соревнований.

Мы обновляем материал.

 
 
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На фоне пандемии коронавируса Евросоюз на месяц (с возможностью продления) закрывает внешние границы, о чем сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Все...
 
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