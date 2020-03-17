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Президент назначил нового помощника — инспектора по Могилевской области

17.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

Президент назначил нового помощника — инспектора по Могилевской области

Помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области Глава государства назначил Субботина Александра Михайловича.

Александр Лукашенко также обратился к Александру Субботину, который назначен помощником Президента — инспектором по Могилевской области. Глава государства отметил положительный результат его работы на прежней должности — члена Коллегии по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК. «Вы человек образованный, грамотный, — сказал Президент. — Хотелось бы, чтобы вы больше походили по земле и вникли хорошенько в процессы сельскохозяйственного производства, вам в дальнейшем это пригодится».

В беседе с журналистами Александр Субботин рассказал, что видит большие резервы для развития экономики в новых подходах и совместных действиях с руководством региона. «Нельзя стоять на месте, надо постоянно двигаться вперед, рекламировать свои услуги и продукцию для других стран, чтобы быть успешными и зарабатывать деньги для страны и области», — добавил он.

 
 
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Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь. Помощником Президента Республики...
 
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