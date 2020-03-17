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В Гродно на торги снова выставили участок на Советских пограничников - застройщик от него отказался
Источник материала: Tut.by
В Гродно участок от универсама «Октябрьский» на улице Советских пограничников до поворота на улицу Гоголя можно будет снова купить на аукционе. После того, как прежний покупатель — минская строительная фирма, неожиданно отказалась возводить здесь
Квартал должен был появится в районе улиц Советских пограничников, Гоголя, Титова и переулка Купальский. В 2018 минчане выкупили участок в 1,73 га на открытом аукционе за 290 тысяч рублей. Они должны были снести частные дома, а жильцам предоставить либо новое жилье, либо выплатить денежную компенсацию. По оценкам Гродненского горисполкома, только затраты на снос старых построек составили бы около 1,4 млн рублей.
Столичная компания планировала строить здесь многофункциональный
Однако в начале этого года мэр Гродно Мечислав Гой рассказал, что «Современные бетонные конструкции» отказались от застройки и расторгли договор аренды. Компания свое решение не комментировала.
Сейчас участок снова выставили на аукцион, который пройдет в ближайшее время. Начальная цена составляет 40,2 тыс. рублей. Срок аренды земли составляет всего 5 лет.
Как и раньше, здесь можно будет возвести многоквартирный жилой дом переменной этажности с объектами обслуживания, с встроенно-пристроенным или подземным (надземным) паркингом, также надо будет снести старые дома и переделать коммуникации. Максимальная высота построек не должна превышать 35 метров.
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В Гродно участок от универсама «Октябрьский» на улице Советских пограничников до поворота на улицу Гоголя можно будет снова купить на аукционе. После того, как...
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