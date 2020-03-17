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В Гродно на торги снова выставили участок на Советских пограничников - застройщик от него отказался

17.03.2020 09:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно участок от универсама «Октябрьский» на улице Советских пограничников до поворота на улицу Гоголя можно будет снова купить на аукционе. После того, как прежний покупатель — минская строительная фирма, неожиданно отказалась возводить здесь новый жилой район, — городские власти снова выставили землю на торги, сообщает «Вечерний Гродно».


Таким должен был стать новый жилой район. Фото: grodnonews.by

Квартал должен был появится в районе улиц Советских пограничников, Гоголя, Титова и переулка Купальский. В 2018 минчане выкупили участок в 1,73 га на открытом аукционе за 290 тысяч рублей. Они должны были снести частные дома, а жильцам предоставить либо новое жилье, либо выплатить денежную компенсацию. По оценкам Гродненского горисполкома, только затраты на снос старых построек составили бы около 1,4 млн рублей.

Столичная компания планировала строить здесь многофункциональный жилой комплекс, аналогов которому в нашей стране еще не было. Предполагалось, что квартал будет состоять из четырех корпусов от 6 до 12 этажей. В целом комплекс был рассчитан на 236 квартир. Квадратный метр в новостройке планировали продавать по 800 долларов. Рядом с домами должна была появиться двухуровневая парковка на 270 мест. Вдоль улицы Советских пограничников первые этажи планировалось отдать под магазины и офисы.

Однако в начале этого года мэр Гродно Мечислав Гой рассказал, что «Современные бетонные конструкции» отказались от застройки и расторгли договор аренды. Компания свое решение не комментировала.

Сейчас участок снова выставили на аукцион, который пройдет в ближайшее время. Начальная цена составляет 40,2 тыс. рублей. Срок аренды земли составляет всего 5 лет.

Как и раньше, здесь можно будет возвести многоквартирный жилой дом переменной этажности с объектами обслуживания, с встроенно-пристроенным или подземным (надземным) паркингом, также надо будет снести старые дома и переделать коммуникации. Максимальная высота построек не должна превышать 35 метров.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно участок от универсама «Октябрьский» на улице Советских пограничников до поворота на улицу Гоголя можно будет снова купить на аукционе. После того, как...
 
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