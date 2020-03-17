В Беловежской пуще увеличат посадки дуба черешчатого

Источник материала: Виртуальный Брест

В национальном парке "Беловежская пуща" этой весной высадят деревья на площади 200 га, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел охраны леса и лесного хозяйства нацпарка.





"Все лесные культуры создаются смешанные. Главными породами запроектированы сосна обыкновенная и дуб черешчатый, доля которого в этом году заметно увеличится и составит 50% от общей площади создаваемых насаждений", - отметили в национальном парке. Также в грунт высадят саженцы березы бородавчатой, липы мелколистной, ели европейской и клена остролистного. Весь посадочный материал в Беловежской пуще вырастили собственными силами в питомнике Пашуковского лесничества. Работы по лесовосстановлению и лесоразведению планируется завершить до середины апреля.

В Брестской области сезон озеленения в самом разгаре. Как сообщил заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак, деревья уже посажены почти на 40% отведенных площадей. Всего же весной в регионе планируется провести лесовосстановление на площади более 4,2 тыс. га.

Заместитель гендиректора Брестского ГПЛХО добавил, что с 28 марта по 4 апреля в республике пройдет акция "Неделя леса". Поучаствовать в ней и внести вклад в озеленение малой родины может любой желающий. Для этого нужно обратиться в лесхоз или ближайшее лесничество. Там добровольцев обеспечат посадочным материалом и инвентарем.