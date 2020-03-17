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Борис Желиба: У Лукашенко какая-то кадровая чехарда

17.03.2020 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С понедельника в Беларуси новый министр сельского хозяйства и продовольствия. Лукашенко уволил Анатолия Хотько, который проработал на этой должности всего один год, а на его место назначил Ивана Крупко, председателя Минского райисполкома.

Зачем понадобились эти перестановки перед двумя важными кампаниями — уборочной и президентской, в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил доктор экономический наук профессор Борис Желиба.

— Сложно уловить систему, по которой у нас происходит ротация кадров. Это какая-то кадровая чехарда, — отмечает экономист. — Я даже не успел выучить фамилию предыдущего министра сельского хозяйства. Получилась какая-то проходная фигура.

Борис Желиба сомневается, что председатель райисполкома может сходу эффективно возглавить отрасль.

— Это все же масштаб республики, он требует подготовленного руководителя. А если человек руководил только районом, ему будет сложно сориентироваться, — считает эксперт. — И у меня есть подозрения, что эта фигура опять будет проходной.

По мнению экономиста, сегодня в сельском хозяйстве слишком много проблем, чтобы их можно было так просто решить. И фигура министра здесь не играет большой роли.

— Основная беда нашего сельского хозяйства в том, что оно неэффективно. У предприятий очень большая задолженность. И статистика говорит, что 60% наших сельхозпредприятий без господдержки оказались бы убыточными. Да и с господдержкой четверть наших предприятий остается убыточной, — поясняет Борис Желиба. — То есть, получается, что не сельское хозяйство кормит народ, а все налогоплательщики кормят это сельское хозяйство. Такое вот противоречие.

По мнению экономиста, вопрос необходимо решать глобально.

— Надо переходить на те формы сельского хозяйства, которые практикуются в развитых странах, а это прежде всего частная собственность на землю, это фермерство, — отмечает эксперт. — Как с этими проблемами справится новый руководитель? Может, конечно, он вдруг как-то и обозначит свои способности и дела пойдут в гору, но сомнения у меня очень большие. Дай бог ему успехов. Это тяжелое дело — наше сельское хозяйство.

Экономист также напоминает, что приближается посевная. В этой связи не самым разумным было менять министра перед кампанией, которая, к тому же проходит в выборный год. Есть и другие отягощающие обстоятельства.

— Слишком ответственная кампания. Не стоило менять министра перед такой важной посевной. А тут еще и коронавирус, — отмечает Борис Желиба. — Он уже влияет на все отрасли. И мы от этого не закроемся. В южных районах уже разворачивается посевная. А людей в сельском хозяйстве работает немного. Вдруг начнутся болезни? Не дай бог на этой почве завалим посевную. А что будет происходить дальше? С продукци , с санитарными нормами? В общем, у нового министра работы точно не убавится. Посевную ему нужно провести кровь из носа.
 
 
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С понедельника в Беларуси новый министр сельского хозяйства и продовольствия. Лукашенко уволил Анатолия Хотько, который проработал на этой должности всего один...
 
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