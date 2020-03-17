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За уклонение от службы в армии в Барановичах осудили двух призывников. Репортаж из военкомата

17.03.2020 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Intex-press побывала на выездном судебном заседании в военном комиссариате города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов.

За уклонение от службы в армии в Барановичах осудили двух призывников. Репортаж из военкомата

Обвиняемому в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу зачитывают приговор. Фото: Ирина КОМИК

В понедельник, 16 марта, в военкомате прошли два выездных судебных заседания, на которых судили двух призывников по статье 435 («Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу»). На заседания были приглашены учащиеся профессиональных колледжей и лицеев города.

За уклонение от службы в армии в Барановичах осудили двух призывников. Репортаж из военкомата

Выездное судебное заседание в военном комиссариате города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов. Фото: Ирина КОМИК

«Не придал особого значения»

Первому обвиняемому 26 лет, он живет в Барановичах. Парня судили за то, что он уклонялся от мероприятий по призыву на воинскую службу. С предъявленными обвинениями он согласился, вину свою признал полностью.

По данным материалов уголовного дела, зачитанных на суде, в 18 лет обвиняемый получил отсрочку в связи с учебой в профессиональном лицее. В ноябре 2012-го и мае 2013 годов по результатам медосвидетельствования его признали годным, но в армию его в тот период не взяли.

В сентябре 2013 года молодой человек снова прошел медкомиссию и получил отсрочку для дополнительного обследования. В феврале 2015 года он опять получил отсрочку «по состоянию здоровья» до июля 2015 года.

В октябре того же года обвиняемый женился, а в конце этого же месяца у него родился сын. Рождение ребенка отсрочило ему службу еще на три года. Но в 2017 году молодые родители развелись и у парня основание для отсрочки от армии стало неактуальным.

Обвиняемый утверждает, что узнал об этом только когда был призван в военкомат в марте 2018 года для прохождения медкомиссии. Обследование в полном объеме он не прошел.

Повторную повестку под подпись ему выдали в мае 2018 года. Но в военкомат парень не явился, потому что «уехал в Россию, где жил и работал». Он утверждает, что домой приезжал редко, с родителями не общался, потому и не знал, что его разыскивают сотрудники военкомата. Уважительной причины для неявки в военкомат у него не было.

На суде обвиняемый признал, что сам виноват в том, что не пришел по повестке в военкомат.

– Я знал, что могу быть привлечен к уголовной ответственности, но полностью не осознавал всех последствий, поэтому и не придал этому особого значения, – пояснил обвиняемый.

Суд признал его виновным в уклонении от воинской службы и назначил штраф в размере 810 рублей (30 базовых величин). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

За уклонение от службы в армии в Барановичах осудили двух призывников. Репортаж из военкомата

«Не хочу служить»

Второму уклонисту, которого судили в этот день, тоже 26 лет. Он живет в Барановичском районе и вовремя не явился в военкомат. За уклонение от воинской службы его судят уже во второй раз.

Подсудимый пояснил, что предыдущую судимость за уклонение от воинской службы погасил «чуть больше года назад». По его словам, повестку в военкомат после погашения предыдущей судимости он «не получал, медкомиссию не проходил, в военкомат его не вызывали». Кроме этого, он считал, что после первой судимости по 435 статье его уже не будут призывать в армию.

Повторную повестку для прохождения медкомиссии парню вручили на работе в бухгалтерии. Но он не стал ее проходить. Прокурор уточнила, знал ли обвиняемый о том, что по повестке ему нужно было явиться в военкомат и заново пройти медобследование.

– На работе мне просто сказали, что пришла повестка из военкомата, – признался обвиняемый.

На вопросы прокурора молодой человек отвечал односложно и безразлично: «не знаю», «наверное», «да», «нет».

– Можно ли сказать, что вы не хотите служить? – спрашивает судья у обвиняемого.

– Можно сказать, что я не хочу служить, – отвечает он.

Парень согласился с предъявленными обвинениями и полностью признал свою вину. В последнем слове обвиняемый попросил судью быть снисходительнее.

– Не наказывайте сильно. Постараюсь исправиться, – сказал подсудимый.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания без направления в учреждение открытого типа и подписки о невыезде на весь срок заключения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

За уклонение от службы в армии в Барановичах осудили двух призывников. Репортаж из военкомата

Выездное судебное заседание 16 марта.

 
 
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  Intex-press побывала на выездном судебном заседании в военном комиссариате города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов. Обвиняемому в уклонении от...
 
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