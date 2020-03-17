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День святого Патрика: история и традиции праздника

17.03.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

День святого Патрика: история и традиции праздника

17 марта в Ирландии и многих других странах мира проводится веселое торжество – день святого Патрика. В этот праздник проходят парады, играет музыка, все вокруг облачаются в зеленый цвет.

"АиФ" рассказывает, кем был святой Патрик, почему его почитают и каковы традиции праздника.

Кто такой святой Патрик?

Святой Патрик – христианский святой и покровитель Ирландии. Считается, что именно он распространил христианство в Ирландии. Его почитают в католицизме, англиканской, лютеранской, пресвитерианской церквях, а также в некоторых православных общинах.

День святого Патрика: история и традиции праздника
Святой Патрик. Витраж в оклендском соборе Светлого Христа. Фото: Commons.wikimedia.org / Sicarr

О жизни святого Патрика известно из его собственных произведений – «Исповеди» (Confessio) и «Послания к воинам короля Коротика».

Согласно этим сочинениям, Патрик родился в IV веке в управляемой Римом Британии в состоятельной семье. Его отец был дьяконом, дед – священником христианской церкви. Настоящее имя Патрика - Магон.

В возрасте 16 лет он был похищен пиратами и увезен в рабство в Ирландию. Хозяин Магона решил дать пленнику новое имя и презрительно назвал своего молодого раба Patricius — «знатный человек, патриций».

За годы рабства Патрик обрел веру в Бога. Спустя шесть лет он, наконец, решился на побег. Ему удалось попасть на корабль и добраться на нем в Галлию.

Однажды Патрик увидел сон, в котором Бог велел ему вернуться в то место, откуда он сбежал.

Так Патрик снова прибыл в Ирландию в 432 году, но уже как проповедник христианства.

С этого момента начинается его миссионерская деятельность. До этого ирландцы, в основном, были язычниками.

О данном периоде жизни святого Патрика и о его столкновениях с друидами было сложено множество легенд. Считается, что он крестил сотни тысяч человек и основал в Ирландии несколько сот церквей.

Святого Патрика почитают именно 17 марта, поскольку этот день считается днём его смерти. Предположительно, святой Патрик был похоронен в Даунпатрике в Северной Ирландии.

Почему символом дня святого Патрика считается зеленый цвет и трилистник?


Фото: www.globallookpress.com

Согласно преданию, святой Патрик во время проповеди о Святой Троице сорвал растущий под ногами клевер и, высоко подняв трилистник над головой, наглядно показал ирландцам, как Бог отец, Иисус Христос и святой Дух составляют единство.

 С тех пор три зеленых листочка клевера стали ирландским символом Святой Троицы, а зеленый цвет трилистника - цветом всей нации.

Именно поэтому зеленые одежды в День святого Патрика — это символ Святой Троицы.

В каких странах празднуют День святого Патрика официально?

День святого Патрика: история и традиции праздника
Река Чикаго в День святого Патрика окрашивается в зелёный цвет. Фото: Commons.wikimedia.org

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии и в провинциях Канады Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах мира его отмечают неофициально, в том числе и в России.

Как отмечают праздник сегодня?

День святого Патрика отмечается не столько как религиозный праздник, сколько как праздник Ирландии и ирландской культуры вообще. В этот день обычно проводятся парады, на улицах устраиваются театрализованные представления и танцы, играет ирландская фолк-музыка, люди посещают пабы.

В этот день принято облачаться в зелёные одежды.

В то же время ирландские религиозные деятели критикуют сложившиеся светские традиции праздника и выступают за то, чтобы День святого Патрика был в первую очередь христианским праздником. В старину в этот день все питейные заведения Ирландии закрывались, а люди отмечали день святого молитвой в церкви.

 
 
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"АиФ" рассказывает, кем был святой Патрик, почему его почитают и каковы традиции праздника.
 
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