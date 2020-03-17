Валютам развивающихся стран грозит обвал до 30%, – Bloomberg

Bloomberg . На фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%. Это случится в том случае, если акции на рынке в США продолжат движение вниз, как и в период мирового финансового кризиса 2008 года. К такому выводу пришли аналитики





Согласно их анализу, доллар может укрепиться на 30% по отношению к российскому рублю и на 23% по отношению к чилийскому песо. При этом китайскому юаню ничего не грозит: американская валюта , вероятно, прибавит всего 1% по отношению к этой валюте.





Аналитики утверждают, что валюты стран с относительно неликвидными финансовыми рынками наиболее уязвимы для укрепления доллара. К ним относятся ряд стран из Латинской Америки, а также Южная Африка, Индонезия и Индия. Украина в материале не упоминается, однако она подходит под это определение.





Напротив, валюты стран с большим торговым профицитом будут укрепляться. В их число входят Таиланд и Тайвань.





В сложившейся ситуации особняком стоит российский рубль. Хотя Россия имеет профицит счета текущих операций, ее валюта понесет большие убытки на фоне спада мировой экономики. В первую очередь из-за падения цен на нефть.













Турецкая лира имеет наибольший потенциал к снижению по отношению к доллару среди 17 пар валют, включенных в исследование. Однако следует отметить, что лира торгуется менее свободно, так как власти ограничили доступ к сделкам, и поэтому потери могут быть не такими значительными.





Неуклонное распространение коронавируса и падение цен на нефть уже привели к падению ключевого фондового индекса США S&P500 примерно на 25% от максимума, зафиксированного 19 февраля, до минимума, установленного на прошлой неделе. За тот же период доллар подскочил на 20% по отношению к чилийскому песо и на 18% по отношению к рублю.

Несмотря на то, валюты стран с развивающейся экономикой уже достаточно "обескровлены", им грозит дальнейшая девальвация, считают аналитики Blomberg.