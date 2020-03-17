Компания Changan показала молодежный «паркетник» Uni-T

Источник материала: Tut.by

Премьера этого автомобиля была назначена на мартовский автосалон в Женеве, но в итоге новые подробности о нем стали известны только сейчас. Это кроссовер Changan Uni-T , прежде известный под заводским индексом S202.





Напомним, что Uni-T — это кроссовер длиной около 4,5 м и с колесной базой 2,71 м, с которым китайская компания попытается выйти на европейский рынок. Уже «в базе» машина получит светодиодную головную оптику, а из других особенностей Uni-T можно отметить раздвоенный спойлер на задней двери и трапециевидные патрубки выхлопной системы.





В салоне «паркетника» — отделка кожей наппа, а также пара 10,25-дюймовых дисплея — левый отдан для приборной панели, а правый мультимедиа-системе. Такая концепция передней панели с экранами, лишенными козырька, явно подсмотрена китайцами у современных Mercedes, интересен также и селектор роботизированной трансмиссии с сенсорными клавишами. Также в оснащении заявлен автопилот, отвечающий третьему уровню автономности.





В Китае Uni-T дебютирует уже этим летом и с одним двигателем. Это бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, развивающий 180 л.с. и 300 Нм крутящего момента и пару которому составляет 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.





На рынке КНР стоимость нового кроссовера Changan будет начинаться от 17 тысяч долларов в пересчете.