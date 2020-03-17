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Ducati открыл мотосезон в Минске. Официальные продажи легендарных мотоциклов стартовали

17.03.2020 10:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске стартовали продажи премиального итальянского бренда Ducati. Сегодня площадку официального представителя покинул первый мотоцикл — Diavel 1260. В ноябре прошлого года «Audi Центр Минск» официально анонсировал появление в Беларуси легендарных Ducati. Представительство бренда расположилось на базе автоцентра Audi на Независимости, 198. Напомним, что концерн Audi AG приобрел Ducati в 2012 году.


«Первые месяцы ушли на установление отношений с импортером. В России сейчас всего три дилера Audi и Porsche получили возможность работать с Ducati. Мы гордимся правом развивать бренд Ducati в Беларуси. Число мотоциклистов с каждым годом растет, клиент становится более искушенным и требовательным, он хочет иметь лучшее. И мы готовы ему это предложить», — прокомментировали в «Audi Центр Минск».


Первый проданный Ducati Diavel 1260 — обновленная новинка 2019 года. Мотоцикл получил двигатель L-Twin Testastrella DVT с объёмом 1262 см. куб. и отдачей 159 л.с. при 9500 об/мин, максимальный крутящий момент в 129 Нм достигается при 7500 об/мин. Преодолеть показатель в 100 км/ч мотоцикл способен за 3 с небольшим секунды.

Новый Diavel 1260 оснащен всеми необходимыми системами пассивной безопасности: Bosch ABS Cornering EVO, Ducati Traction Control EVO, Ducati Wheelie Control EVO, Power Launch, Quick Shift. Владельцу Diavel доступна опция круиз-контроля, а также выбор одного из трех режимов работы двигателя: sport, touring или urban.


«Мы наблюдаем активный интерес к Ducati, многие владельцы мотоциклов других брендов приезжают, чтобы воочию оценить дизайн и технические характеристики итальянца. Мы заключили несколько предварительных договоров, но пока все ждут начала сезона, чтобы забрать свой Ducati. В скором времени линейка мотоциклов будет доступна для тест-драйва, ну, а технические вопросы официально закроет наша сервисная станция», — пояснила Светлана, менеджер-консультант по продаже Ducati.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский дилер мотоциклетной марки Ducati открыл сезон. Первый покупатель забрал свой мотоцикл Ducati Diavel 1260.
 
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