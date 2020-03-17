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В Чечерском районе пенсионерка, желая заработать, перечислила интернет-мошенникам 8,6 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
Желаю подзаработать, жительница деревни Саприки Чечерского района перечислила незнакомцам в Интернете более 8,6 тысяч рублей. Подробности
Заработать в интернете, играя на валютном рынке, пенсионерке предложила компания, которая якобы занимается брокерской деятельностью на мировых рынках.
Аферисты предлагали быстро обогатиться без риска — и пенсионерка согласилась. На условиях представителя компании женщина оформляла на свое имя кредиты, вкладывая деньги в паевые фонды. За полтора месяца она перечислила мошенникам 8 тысяч 619 рублей. Вот только прибыли так и не дождалась.
Пенсионерка обратилась в милицию.
Следователи установили, что мошенники действовали из Нидерландов.
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Заработать в интернете, играя на валютном рынке, пенсионерке предложила компания, которая якобы занимается брокерской деятельностью на мировых рынках.
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