По данным МАРТ, за год таких магазинов в разных торговых сетях («Светофор», «Доброцен», «Хит-экспресс», «Хит-стандарт», «Фикспрайс», «Остров чистоты и вкуса», «Грошик») стало на 96 больше.





Вместе с тем традиционные торговые сети считают, что такие дискаунтеры на рынке ведут себя недобросовестно, не соблюдают ассортиментные перечни и демпингуют цены.





В МАРТ проведут антимонопольное расследование и предлагают решение: урезать для дискаунтеров ассортиментные перечни, но при этом ограничить для них торговую надбавку.









«Жесткие дискаунтеры — это тот механизм, который давит на монополистов и заставляет не задирать цены»

С претензиями по поводу работы жестких дискаунтеров в МАРТ письменно обратилась Ассоциация розничных сетей. Это уже не первое подобное обращение ритейлеров, но раньше они были устными.





— В заявлении говорится, что не все участники рынка добросовестны и законопослушны, — озвучил министр Владимир Колтович. — Например, такие торговые сети жестких дискаунтеров, как «Светофор», злоупотребляют правом, ведут себя на рынке недобросовестно, не соблюдают ассортиментные перечни, продают товары преимущественно импортного происхождения, причем низкого качества.





При этом торговая сеть «Светофор» использует непрозрачные схемы приобретения товаров, демпинг (продажу товаров по цене ниже фактической себестоимости) и обеспечивает себе высокие продажи преимущественно импортных товаров.





В соответствии с нормами антимонопольного законодательства в МАРТ начали антимонопольное расследование в отношении ООО «МосПродуктСервис», ООО «ЛенПродуктСервис», ООО «ВитебскПродуктСервис» и ООО «ГомельПродуктСервис».





Цель расследования — выяснить, действительно ли дискаунтеры нарушают антимонопольное законодательство и есть ли факты недобросовестной конкуренции.





— Мы не можем утверждать, что жесткие дискаунтеры являются форматом, который нам не подходит, — подчеркнул Владимир Колтович. — Сегодня жесткие дискаунтеры — это тот механизм, который давит на монополистов и заставляет их не задирать цены. Другой вопрос, что мы все должны работать в рамках законодательства.





Еще одна задача расследования — определить понятие и требования к формату «жесткий дискаунтер», чтобы создать понятные условия работы на этом рынке.





— По моему убеждению, мы можем говорить об упрощении ассортиментного перечня и при этом сказать, что жесткий дискаунтер — это магазин, который работает с торговой надбавкой к цене производителя независимо от количества поставщиков, например, не больше 15%.





Таким образом, любой формат — 1000 квадратных метров, 5000, 25 000 — может перейти в жесткий дискаунтер, получить льготу по ассортиментному перечню, но торговая надбавка при этом не должна превышать 15%. Именно такие надбавки мы видели во время мониторинга, — рассказал Владимир Колтович.





Пока в МАРТ поделились результатами мониторинга того, как дискаунтеры и обычные торговые сети соблюдают ассортиментные перечни. Нарушения нашлись и у одних, и у других. Например, в магазинах сети «Светофор» несоответствие определенных товаров ассортиментным перечням составляло от 53% до 80%.









— Если говорить честно, то магазины низких цен являются, на наш взгляд, более системными нарушителями, если подходить с точки зрения отсутствующих наименований, — отметил Владимир Колтович.





Также в прошлом году представители сетей жестких дискаунтеров обратились в ведомство с просьбой отменить для них ассортиментные перечни, которые сложно соблюдать из-за паллетной выкладки. Однако пока МАРТ счел это нецелесообразным.





Дискаунтер: «Непонятно какие цены — это маленькие цены»

Александр Белоус напомнил, что торговая сеть пришла в Беларусь из России по приглашению главы государства, создала около 1000 рабочих мест и «по требованию главы государства обеспечила достойную зарплату». Руководитель сети «Светофор» в Бресте напомнил, что торговая сеть пришла в Беларусь из России по приглашению главы государства, создала около 1000 рабочих мест и «по требованию главы государства обеспечила достойную зарплату».





— Кто-то хочет прийти в магазин, увидеть сверкающую полку, много консультантов вокруг себя — имеет на это право. Кто-то сидит дома с телефоном, заказывает по интернету и говорит: я заплачу больше, но никуда не пойду. Но кто-то говорит: знаете, я, наверное, пойду в оптовый жесткий дискаунтер, возьму с паллеты товар, лишь бы он был подешевле, — считает Александр Белоус.





Еще в феврале на итоговой коллегии МАРТ первый вице-премьер Дмитрий Крутой высказался о том, что нужно определить механизмы в сегменте жестких дискаунтеров, потому что их отсутствие вызывает недовольство как у торговли, так и у покупателей, потому что они «получают товары непонятно какого качества по непонятно какой цене». Александр Белоус возражает, что «непонятно какие цены — это маленькие цены».





— Более того, у нас было несколько случаев, когда мы снимали товар с торговли, потому что не могли обеспечить 20% разницы. Мало назваться жестким дискаунтером, надо дать цену, которая действительно разнится и приемлема людям. Мы такую цену дали. (…)





Второе — непонятно чем. Извиняюсь, у меня хоть один товар есть без сертификата? Безусловно, что-то где-то может не соответствовать. Давайте проведем процентный анализ, где больше оно не соответствует — у конкурентов или у нас?





Александр Белоус прокомментировал и большое количество российских товаров в магазинах сети.





— Во-первых, Россия - не враг. Во-вторых, надо понимать: пришли из России, значит, у нас было 80−90% российского товара. Сегодня у нас общая доля 68% по белорусским поставщикам и 31% — по российским. Не самый плохой показатель! Кроме того, мы видим динамику, прошел всего год, — отметил Александр Белоус.





Также он объяснил, почему дискаунтеры настаивают на отмене для них ассортимерных перечней.





— Мы физически не можем на 1000 квадратных метров паллетной выкладки исполнить то, за что нас дерут два года. Мы нашли дешевой водки 3−4 вида. По постановлению МАРТ на 1000 квадратных метров надо спиртного 50−70 видов. Если мы поставим по одной паллете, это 50−70 паллет. Конфет нашли 10−15 видов — нет, надо 70−90.





Владимир Колтович возразил: за год работы из-за несоблюдения ассортиментных перечней был составлен только один протокол.









— МАРТ работает корректно и только в соответствии с законодательством. Динамика положительная — замечательно. Вы понимаете, что необходимо на первом этапе исключить все нюансы, которые могут быть вашим слабым звеном.





Ваше слабое звено сейчас — не количество ассортиментных наименований, а доля товаров белорусского производства, — объяснил Владимир Колтович. — Если у вас доля белорусского товара 68%, доведите ее до 80% и снимите все споры. Тогда нам с вами легче будет разговаривать по оформлению тех предложений, которые вы внесли.





А мы добавим еще предельный уровень торговой надбавки, который может быть у жесткого дискаунтера, чтобы очертить определенный круг объектов, которые работают в этом сегменте.



