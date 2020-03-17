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Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы

17.03.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. С 17 марта из-за распространения COVID-19 Евросоюз закрывает внешние границы. Сообщество уходит на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы

Об этом во время телевизионного обращения к народу накануне сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Границы закроют в полдень.   

Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Поездки между странами, не входящими в состав сообщества, и Европейским союзом приостанавливаются также на 30 дней. 

Люди в материале: Эммануэль Макрон

 
 
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Новости мира. С 17 марта из-за распространения COVID-19 Евросоюз закрывает внешние границы. Сообщество уходит на карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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