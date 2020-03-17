Школу будущего возвела в Минске частная компания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Коронавирус внес коррективы в открытие школы будущего в Минске. В учебном заведении есть классы с интерактивными досками, лаборатории, пространства для творчества и несколько спортивных залов. Объект возвели на деньги крупной строительной компании, а передадут на баланс государства. Подробнее в репортаже корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

Даже внешне школа выглядит внушительно. Четыре корпуса рассчитаны на тысячу мест. Территория – пятнадцать тысяч «квадратов». Но при строительстве думали не о масштабах и цифрах, а об условиях. Почти каждый предмет изучают в отдельном классе. Есть аудитории для досуга, лаборатории и даже спальные комнаты. Огромный бассейн и сауны. Проект уже назвали «школой будущего».



«В этой школе будут учиться дети, которые и будут создавать это будущее. И эта связь очень важна. Потому что мы хотели создать такой объект, который будет формировать другого человека, человека, который будет смотреть более открыто, свободно и креативно», – указала директор девелоперской группы компаний Светлана Шевлик.

Будущим ученикам новую школу оценить еще не удалось. Из-за угрозы коронавируса детей не пригласили на презентацию объекта. Безопасность школьников была главной задачей и при строительстве.



«Вся инженерия здесь очень сложная, и она нам не видна. Но это очень сложный объект, огромный объект работы. Система дымоудаления, видеонаблюдение, пожарная сигнализации», – указал руководитель проекта Алексей Селюн.

По задумке проектировщиков, школа станет символом нового района Минска. В нем за пять лет выросли жилые дома. Теперь пришла очередь социальных объектов. Образовательную функцию несет и территория возле школы.

«Здесь у нас есть и уличные классы, амфитеатр, как общественное пространство, чтобы там вместе посидеть с одноклассниками, есть даже скейт-площадка. То есть много разных функции, и детям будет здесь интересно находиться и после занятий», – рассказала автор проекта Екатерина Мицевич.

Эта школа стала одной из самых крупных в Минске. И точно самой современной. Она разгрузит учебные учреждения в густонаселенном районе. Вскоре в школу завезут компьютерную технику. Первых учеников она примет 1 сентября.