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Школу будущего возвела в Минске частная компания
17.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Коронавирус внес коррективы в открытие школы будущего в Минске. В учебном заведении есть классы с интерактивными досками, лаборатории, пространства для творчества и несколько спортивных залов. Объект возвели на деньги крупной строительной компании, а передадут на баланс государства. Подробнее в репортаже корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.
Даже внешне школа выглядит внушительно. Четыре
Будущим ученикам новую школу оценить еще не удалось. Из-за угрозы коронавируса детей не пригласили на презентацию объекта. Безопасность школьников была главной задачей и при строительстве.
По задумке проектировщиков, школа станет символом нового района Минска. В нем за пять лет выросли жилые дома. Теперь пришла очередь социальных объектов. Образовательную функцию несет и территория возле школы.
Эта школа стала одной из самых крупных в Минске. И точно самой современной. Она разгрузит учебные учреждения в густонаселенном районе. Вскоре в школу завезут компьютерную технику. Первых учеников она примет 1 сентября.
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В учебном заведении есть классы с интерактивными досками, лаборатории, пространства для творчества и несколько спортивных залов. Объект передадут на баланс...
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