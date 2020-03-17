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В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода

17.03.2020 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Витебские спасатели взорвали 15-метровое здание бывшего цеха завода в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода

Ранее работники предприятия демонтировали часть цеха по производству керамзита. Но разобрать самостоятельно высотную часть здания не смогли. На помощь пришли работники МЧС.

В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода

Взрывотехнической службе на подготовку понадобилось 5 дней. Пятеро сотрудников закладывали взрывчатку по всему зданию – в 120 точках.

В Витебске взорвали 15-метровое здание бывшего завода

В общей сложности понадобилось 8 килограммов взрывчатки. Долгая подготовка дала мгновенный результат. Здание сложилось, как карточный домик.

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Новости Беларуси. Витебские спасатели взорвали 15-метровое здание бывшего цеха завода в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее...
 
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