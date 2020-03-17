Республиканская спартакиада среди детей и молодежи по спортивному скалолазанию

Источник материала: Новости Дзержинска

С 13 по 15 марта 2020 года сборная команда Минской области участвовала в Республиканской спартакиаде среди детей и молодежи по спортивному скалолазанию в г. Минске.

В мероприятии приняли участие сборные команды из всех регионов Беларуси. Соревнования проводились по двум возрастным группам (юноши и девушки 2007–2008 г.р.; 2009–2010 г.р.) как лично-командные, на искусственном рельефе (скалодроме) в два этапа: квалификация и финал.

От Минской области за сборную команду выступали учащиеся из учреждений образования Пуховичского и Минского районов под руководством ведущего педагога дополнительного образования Ольги Сергеевны Рак.

Соревнования по боулдерингу (серия коротких трасс) проводились в два этапа по четырем сетам в соответствии с правилами соревнований по скалолазанию спортивному. Для спортсменов было предоставлено 1,5 часа лазания и не менее 12 боулдеринговых трасс. В финал отбирались 6 юношей и 6 девушек в каждой возрастной группе.

По итогам выступлений в общекомандном зачете Минская область заняла 1-е место (в возрастной группе 2009–2010 г.р.) и 2-е место (в возрастной группе 2005–2006 г.р.).

Среди спортсменов нашей сборной отличились: Роман Калеев – 1 место и Власов Кирилл – 3 место (Пуховичский район), Харашкевич Софья – 1 место (Минский район).











