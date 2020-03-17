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Леди Гага снялась обнаженной для обложки журнала

17.03.2020 11:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

33-летняя Леди Гага, которая 10 апреля представит свой новый альбом Chromatica, снялась в необычной фотосессии для журнала Paper. Поп-звезда позировала в клетке с сотнями камер и предстала в роли киборга. Контролировал процесс бельгийский художник Фредерик Гейман, который в итоге создал сгенерированный компьютером 3D-аватар Гаги, передает spletnik.

— Я согласна быть обнаженной, несмотря на присутствующих в этой комнате. Считаю, что мы делаем искусство, это не порнография, — заявила она.


Lady Gaga for PAPER Magazine Spring 2020 Issue. Photo: Frederik Heyman

На другой обложке исполнительница сингла Stupid Love позировала уже не в костюме Евы, а в плиссированной блузке, юбке и легинсах из весенне-летней коллекции Balenciaga, сидя на лошадях-роботах.


Lady Gaga for PAPER Magazine Spring 2020 Issue. Photo: Frederik Heyman

В интервью изданию звезда вспоминала, как продюсер BloodPop подтолкнул ее к созданию музыки.

— Он мне сказал: «Давай, сделай это! Мы будем сочинять музыку!». И я плакала или говорила о том, что произошло в моей жизни из-за боли, которую я чувствовала, или депрессии, — сказала Леди Гага.

Ранее звезда рассказала, что, когда ей было 19 лет, ее изнасиловали. Из-за этого у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

— У меня не было психиатра. У меня не было доктора, который бы помог мне пройти через это. А в 2017 году мне поставлен диагноз «фибромиалгия». Эта болезнь вызывает много споров. Некоторые люди верят в ее существование, а некоторые нет. По сути, мой мозг испытывает стресс, а тело болит. Я злюсь на свое тело, злюсь на свое состояние, — сказала она.


Lady Gaga for PAPER Magazine Spring 2020 Issue. Photo: Frederik Heyman

Леди Гага рассказала, что ей нужно научиться принимать себя и жить со своим расстройством, из-за которого она не всегда может хорошо себя чувствовать.

— Вы можете услышать боль в моем голосе и в некоторых текстах, — сказала она о новом альбоме.

 
 
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Поп-звезда позировала в клетке с сотнями камер и предстала в роли киборга.
 
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