В Гродно неизвестный повредил 14 авто. Милиция ищет попавшего в объектив камеры наблюдения мужчину

Источник материала: Tut.by

Неизвестный повредил 14 автомобилей около домов по улице Тавлая, его разыскивают милиционеры. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.





Инцидент произошел в ночь на 8 марта. Владельцы автомобилей обнаружили, что у машин проколоты или порезаны шины. Всего оказалось повреждено 14 авто. Сотрудники милиции установили, что к совершению преступления может быть причастен мужчина, который попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Если вы располагаете какой-либо информацией о данном гражданине, милиционеры просят позвонить по телефону +375 33 687−86−45.