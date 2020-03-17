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В Гродно неизвестный повредил 14 авто. Милиция ищет попавшего в объектив камеры наблюдения мужчину

17.03.2020 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестный повредил 14 автомобилей около домов по улице Тавлая, его разыскивают милиционеры. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.


Инцидент произошел в ночь на 8 марта. Владельцы автомобилей обнаружили, что у машин проколоты или порезаны шины. Всего оказалось повреждено 14 авто. Сотрудники милиции установили, что к совершению преступления может быть причастен мужчина, который попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Если вы располагаете какой-либо информацией о данном гражданине, милиционеры просят позвонить по телефону +375 33 687−86−45.

 
 
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Сотрудники милиции установили, что к совершению преступления может быть причастен мужчина, который попал в объектив камеры наружного наблюдения.
 
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