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В Гродно неизвестный повредил 14 авто. Милиция ищет попавшего в объектив камеры наблюдения мужчину
Источник материала: Tut.by
Неизвестный повредил 14 автомобилей около домов по улице Тавлая, его разыскивают милиционеры. Об этом
Инцидент произошел в ночь на 8 марта. Владельцы автомобилей обнаружили, что у машин проколоты или порезаны шины. Всего оказалось повреждено 14 авто. Сотрудники милиции установили, что к совершению преступления может быть причастен мужчина, который попал в объектив камеры наружного наблюдения.
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Сотрудники милиции установили, что к совершению преступления может быть причастен мужчина, который попал в объектив камеры наружного наблюдения.
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