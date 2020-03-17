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К вахтовикам пришел белый медведь - прогонять пришлось гудками теплохода
Источник материала: Tut.by
В Ямало-Ненецком автономном округе России в порт проник крупный белый медведь. Он начал расхаживать по территории и совсем не думал покидать ее. Все попытки отпугнуть медведя не увенчались успехом, и тогда вахтовики обратились за помощью на стоявший в порту теплоход. Произошедшее они сняли на видео — посмотрите, что пришлось сделать.
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Медведь начал расхаживать по территории и совсем не думал покидать ее.
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