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К вахтовикам пришел белый медведь - прогонять пришлось гудками теплохода

17.03.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ямало-Ненецком автономном округе России в порт проник крупный белый медведь. Он начал расхаживать по территории и совсем не думал покидать ее. Все попытки отпугнуть медведя не увенчались успехом, и тогда вахтовики обратились за помощью на стоявший в порту теплоход. Произошедшее они сняли на видео — посмотрите, что пришлось сделать.

 
 
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Медведь начал расхаживать по территории и совсем не думал покидать ее.
 
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