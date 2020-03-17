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Oops! Беларусы разочаровались в рублевых сбережениях

17.03.2020 12:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доля физических лиц, считающих предпочтительной валютой для сбережений белорусский рубль, в феврале текущего года опустилась до 19,4% с 35,1% в ноябре 2019 года.

Такие результаты получены в ходе опроса жителей Беларуси, проведенного в рамках исследования Национального банка РБ «Инфляционные ожидания населения» за февраль 2020 года.

Соответственно, число людей, считающих предпочтительной для сбережений иностранную валюту, увеличилось до 80,6% с 64,9%. И это данные до мартовского обвала рубля к доллару и евро.

При этом число опрошенных, которые считают текущее время благоприятным для сбережений, снизилось, но всего до 36,7% с 39,8% в ноябре.

В то же время, значительно изменилось отношение к различным видам сбережений. В частности, доля жителей Беларуси, которые предпочтительным видом сбережений считают банковские депозиты, снизилась в феврале до 17,3% с 28,3% в ноябре. Предпочтения сместились в пользу недвижимости, а также золота, драгоценных металлов и страхования.

Доля опрошенных людей, предпочитающих в качестве сбережений недвижимость, увеличилась до 28,8% с 20,1% в ноябре. А доля сторонников драгоценных металлов выросла до 8,7% с 3,6%.

А вот отношение граждан РБ к наличным деньгам за три месяца не изменилось. Доля людей, считающих их предпочтительным видом сбережений, осталась на прежнем уровне и составила 39,5%. Это наиболее привлекательный вид сбережений для жителей РБ.


Популярность ценных бумаг в феврале сократилась: число ее сторонников уменьшилось до 2,9% с 3,8%.

Интересно, что несмотря на падение доверия к белорусскому рублю, жители Беларуси не ожидают скачка цен. Доля жителей страны, которые считают, что цены в перспективе 12 месяцев будут расти быстрее, чем сейчас, снизилась в феврале до 18,9% с 21,9% в ноябре 2019 года. А вот доля людей, которые считают, что цены будут расти медленнее, выросла до 15,7% с 13,7%.

Оценка населением уровня инфляции за прошедшие 12 месяцев оказалась противоречивой. Доля людей, которые считают, что цены выросли незначительно, увеличилась до 14,9% с 9,7% тремя месяцами ранее. Но при этом доля людей, полагающих, что цены поднялись очень сильно, выросла до 48,5% с 43%.
 
 
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Доля физических лиц, считающих предпочтительной валютой для сбережений белорусский рубль, в феврале текущего года опустилась до 19,4% с 35,1% в ноябре 2019 года.
 
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