Проект постановления Совмина об обращении с животными согласовывается с госорганами

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Проект постановления Совета Министров об обращении с животными проходит внутреннюю процедуру согласования с государственными органами. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.





"Министерство постоянно привлекает экспертов к разработке нормативных правовых актов. При разработке проекта постановления Совмина об обращении с животными мы оценили каждое мнение и приняли согласованные с общественностью решения. Зоозащитное сообщество и каждый его представитель имеют равнозначный голос и возможность высказать свою точку зрения", - отметили в ведомстве.

Если при внутренней процедуре согласования проекта документа с государственными органами возникнут спорные вопросы, Минжилкомхоз организует его дополнительное обсуждение.

Вопросы обращения с животными регулируются правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах, утвержденными постановлением Совета Министров №834 от 4 июня 2001 года, и ветеринарными нормами, в соответствии с которыми ведется отлов безнадзорных животных, их размещение в пунктах временного содержания, поиск прежних либо новых владельцев, вакцинация против бешенства. Ответственность за нарушение правил, жестокое обращение с животными предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.