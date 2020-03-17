Нарушители границы из Турции задержаны в Брестском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Пограничники задержали двух граждан Турции вблизи белорусско-польской границы в Брестском районе.





Установлено, что мужчины приехали в Брест из столицы Беларуси, а затем поселились в одной из гостиниц города. Вечером 11 марта иностранцы собрали вещи и отправились на «экскурсию» искать достопримечательности. Поиски привели их в лесной массив неподалеку от белорусско-польской границы. Именно там «туристов» и встретили пограничники.

Граждане Турции ничего лучше не придумали, чем объяснить свое нахождение в приграничье поиском туалета. Однако их переписка в мессенджерах с соотечественниками, проживающими в Евросоюзе, показала истинные намерения иностранцев – нарушение границы.

В ближайшее время правонарушители будут депортированы за счет их собственных средств с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.