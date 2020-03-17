ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нарушители границы из Турции задержаны в Брестском районе

17.03.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Пограничники задержали двух граждан Турции вблизи белорусско-польской границы в Брестском районе.

Нарушители границы из Турции задержаны в Брестском районе

Установлено, что мужчины приехали в Брест из столицы Беларуси, а затем поселились в одной из гостиниц города. Вечером 11 марта иностранцы собрали вещи и отправились на «экскурсию» искать достопримечательности. Поиски привели их в лесной массив неподалеку от белорусско-польской границы. Именно там «туристов» и встретили пограничники.

Граждане Турции ничего лучше не придумали, чем объяснить свое нахождение в приграничье поиском туалета. Однако их переписка в мессенджерах с соотечественниками, проживающими в Евросоюзе, показала истинные намерения иностранцев – нарушение границы.

В ближайшее время правонарушители будут депортированы за счет их собственных средств с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Пограничники задержали двух граждан Турции вблизи белорусско-польской границы в Брестском районе. Установлено, что мужчины приехали в Брест из столицы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобринском районе пьяный парень угнал у знакомого Audi и «положил» ее на крышу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика