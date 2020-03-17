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В Кобринском районе пьяный парень угнал у знакомого Audi и «положил» ее на крышу

17.03.2020 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвый парень угнал автомобиль у своего знакомого и попал в аварию, сообщили в УВД Брестского облисполкома.


В милицию c заявлением об угоне Audi обратился 24-летний житель Кобрина. Он сообщил, что накануне выпивал дома у своего знакомого. В какой-то момент он заснул, а когда проснулся, припаркованного во дворе автомобиля не было.

Сотрудники милиции установили, что воспользоваться оставленными в замке зажигания ключами решил 21-летний знакомый заявителя. Около 01.30 он решил прокатиться, но не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Молодой человек серьезных травм в аварии не получил и с места аварии скрылся, но оперативно был обнаружен и задержан.

 
 
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