Белорус выиграл в Сочи 1,6 млн долларов

В турнире приняли участие 40 человек, каждый внес в банк 250 тысяч долларов вступительного взноса. В результате сформировался призовой фонд в 10 млн долларов.





По условиям, эта сумма должна была достаться последним шести игрокам. Бодяковский занял третье место и получил 1,6 млн долларов призовых.





Первенствовал же на турнире канадец Тимоти Адамс, которому досталось 3,6 млн долларов. На втором месте – немец Кристоф Фогельзанг с 2,4 млн долларов.





Напомним, на днях здесь же в Сочи Никита выиграл турнир $50,000 NL Hold’em, что выразилось в призовых в размере 765 тысяч долларов.



