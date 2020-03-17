|
МТС запустил тарифный план «Безлимитище+»
Источник материала: Tut.by
МТС запустил тарифный план «Безлимитище+». Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет,
В плату включен безлимит интернета при использовании мобильного телефона или планшета, 100 МБ интернета в режиме модема ежесуточно (при перерасходе — 0,50 рублей в день) и 400 минут на звонки во все сети. «Безлимитище+» включает бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi. Но есть и ограничения: использование файлообменных сетей (торрентов) запрещено. При просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р).
Абонентская плата в течение первых 90 дней составит 17,50 рубля, далее — 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом «Безлимитища+» можно по 30 апреля 2020 года.
МТС также расширяет линейку тарифов «Супер». Теперь она включает тарифы «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». На сайте МТС
С 17 марта тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не происходит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС также расширяет линейку тарифов «Супер».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)