Источник материала: Tut.by

МТС запустил тарифный план «Безлимитище+». Предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет, говорится на официальном сайте компании.





В плату включен безлимит интернета при использовании мобильного телефона или планшета, 100 МБ интернета в режиме модема ежесуточно (при перерасходе — 0,50 рублей в день) и 400 минут на звонки во все сети. «Безлимитище+» включает бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi. Но есть и ограничения: использование файлообменных сетей (торрентов) запрещено. При просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р).

Абонентская плата в течение первых 90 дней составит 17,50 рубля, далее — 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом «Безлимитища+» можно по 30 апреля 2020 года.

МТС также расширяет линейку тарифов «Супер». Теперь она включает тарифы «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». На сайте МТС говорится , что, «подключившись на тарифные планы „Супер 10“, „Супер 25“ и „Супер max 50“ по 31 мая 2020 года, пользователи получат бесплатный безлимитный интернет на три месяца». Его скорость зависит от тарифа.

«Супер 10» «Супер 25» «Супер max 50» Пакеты интернета 10 ГБ 25 ГБ 50 ГБ Безлимиты Мессенджеры, соцсети YouTube, мессенджеры, соцсети YouTube, мессенджеры, соцсети Доступ к онлайн-кинотеатру ivi Бесплатно Бесплатно Бесплатно Минуты на МТС и другие сети 400 Безлимит Безлимит Ежемесячна плата 13,50 рубля три месяца, после — 20,50 рублей 16,50 рубля три месяца, после — 29,50 рублей 20,50 рубля три месяца, после — 35 рублей

С 17 марта тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не происходит.