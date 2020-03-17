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Назван худший фильм года

17.03.2020 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Определились победители антипремии Золотая малина-2019. Названы худшие фильм, актеры и кинорежиссер.





В США организаторы антипремии Золотая малина, которая присуждает свои награды за сомнительные заслуги в области кинематографа, назвали самый отвратительный фильм года, а также худших режиссера, актера и актрису, сообщается на YouTube-канале Razzie Channel.

Так, премию в номинации Худший фильм года получил мюзикл Кошки. А его режиссер Том Хупер объявлен худшим режиссером 2019 года.

Самой плохой актрисой назвали Хилари Дафф за роль в картине Призраки Шэрон Тейт.

Худшим актером стал Джон Траволта, который снялся в прошлом году в картинах Бок о бок и Фанат.
 
 
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Определились победители антипремии Золотая малина-2019. Названы худшие фильм, актеры и кинорежиссер.
 
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