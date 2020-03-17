Назван худший фильм года

















В США организаторы антипремии Золотая малина, которая присуждает свои награды за сомнительные заслуги в области кинематографа, назвали самый отвратительный фильм года, а также худших режиссера, актера и актрису, сообщается на YouTube-канале Razzie Channel.





Так, премию в номинации Худший фильм года получил мюзикл Кошки. А его режиссер Том Хупер объявлен худшим режиссером 2019 года.





Самой плохой актрисой назвали Хилари Дафф за роль в картине Призраки Шэрон Тейт.





Худшим актером стал Джон Траволта, который снялся в прошлом году в картинах Бок о бок и Фанат.