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Коробка от купленного товара: выбрасывать или хранить?

17.03.2020 13:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О правах потребителей говорили в программе «Большой город».

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Закон указывает, что при отсутствии у потребителя чека, он не лишается права заявлять свои требования. То есть, если мы приобрели обувь и потеряли, не сохранили чек, но у нас имеется упаковка – большинство людей хранят свою обувь, по старинке, в коробке, в которой она были приобретена. В случае, если в данном товаре проявляется производственный дефект, это возможно установить, что данный товар был приобретён у данного продавца – по наличию коробки, где указано наименование продавца, по маркировке данного товара. И потребитель не лишается своего права заявлять требование продацу и требовать возврата денежных средств.

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Но обувь – это такой мелкий товар. А если холодильник, телевизор – огромная коробка. Хранить-не хранить её?

Дарина Гулюта:
Если мы касаемся технически сложного товара, то на данный товар есть гарантийный талон, в котором всегда имеется отметка о продавце. Таким образом мы можем привязать данную покупку к конкретному продавцу. То есть потребитель знает, кому заявлять требования в случае, если выявляются производственные дефекты.

В каком случае коробку мы храним, а в каком можно её выбрасывать?

Дарина Гулюта:
Мы коробку можем выбрасывать тогда, когда у нас прошло 14 дней, и потребитель чётко понимает, что он не собирается возвращать данный товар продавцу. По истечении 14 дней потребитель может избавиться от коробки и хранить кассовый чек, всё-таки, рекомендую.

Люди в материале: Дарина Гулюта

 
 
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город».
 
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