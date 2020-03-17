Кот, который ненавидит собак, впервые увидел щенка. Просто посмотрите на его реакцию

Источник материала: Tut.by

В США женщина показала щенка своему коту, который, по ее словам, просто ненавидит собак. До этого он ни разу не видел щенков, поэтому хозяйке было любопытно, как отреагирует кот. Вышло забавно — посмотрите видео и убедитесь сами.