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Кот, который ненавидит собак, впервые увидел щенка. Просто посмотрите на его реакцию
Источник материала: Tut.by
В США женщина показала щенка своему коту, который, по ее словам, просто ненавидит собак. До этого он ни разу не видел щенков, поэтому хозяйке было любопытно, как отреагирует кот. Вышло забавно — посмотрите видео и убедитесь сами.
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Вышло забавно - посмотрите видео и убедитесь сами.
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