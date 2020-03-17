ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске откроется выставка технического и инновационного творчества учащихся

17.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>
Смастерить - значит проявить мастерство, а если это сделать с фантазией, вдохновением, усердием то вашу работу назовут творческой. Теперь, когда выпускаются миллионы одинаковых вещей, будьте уверены: она не останется незамеченной. Подтверждение этому вы найдете на открывающейся в среду, 18 марта, выставке в расположенном в Пинске Брестском областном центре инновационного и технического творчества.




Это масштабная демонстрация талантов  учащихся и работников учреждений профтехобразования. А поводом, для того чтобы представить лучшее стало проведение регионального тура республиканского смотра инновационного и технического творчества. На тобрано более шестисот экспонатов по нескольким десяткам направлений - от архитектурного моделирования до микроэлектроники и робототехники. Определенное новшество придают экспонаты, созданные в стиле «фэнтези», набирающем популярность направлении технического декоративно-прикладного творчества «вторая жизни металла» из пришедших в негодность деталей и инструментов. Прежние поделки значительно прибавили в размерах и с полным основанием стали называться арт-объектами. Например, ими решили удивить гостей выставки представители аграрно-технического колледжа имени А.Е.Клещева и лицея сельскохозяйственного производства. Как всегда изящную работу с металлом продемонстрировал колледж машиностроения. Нельзя не отметить, что мастер производственного обучения Николай Мельникович и его подопечные с каждым годом словно стараются превзойти сами себя по изяществу и тонкости кузнечного искусства.




В экспозиции получила отражение актуальная тематика Года малой родины и 75-летия Победы. Здесь же находится выполненный учащимся индустриально-педагогического колледжа Евгением Карпенко макет реконструкции древнего Пинска, который еще до выставки вызвал любопытство у наших горожан. Впрочем, интересно посмотреть, как выглядит восстановленный в Пинской православной епархии старинный треугольный храм. Постройка в плане действительно представляет собой равносторонний треугольник, и многое в архитектуре церкви Святой Троицы связано с цифрой три. Уменьшенную копию уникального культового здания создали в Барановичском лицее строителей.




Не обойдется завтрашнее мероприятие без такой церемонии, как награждение. Так, с присвоением звания «Лучший рационализатор учреждений профессионального образования Брестской области за 2019 год» коллеги поздравят мастера производственного обучения колледжа машиностроения Николая Игнатовца и преподавателя индустриально-педагогического колледжа Анатолия Головина. Есть еще один пинский диплом. Он предназначен лучшему молодому рационализатору – мастеру производственного обучения колледжа легкой промышленности Дмитрию Каролю.

*  *  *

Итоги нынешней выставки будут определены в апреле. А пока сообщим, кто в Пинске оказался оригинальней всех на республиканском конкурсе «ТехноЕлка-2020».

Сразу три первых места заняла команда учащихся центра инновационного и технического творчества. Они отличились в номинациях «Дизайн-елка», «Альтернативная елка», «РетроЕлка». Персональные дипломы у Марины Кучинской (Елка-гном») и Анастасии Денейко за сувенир «Крыска-сноубордистка». Также в конкурсе первенствовала команда колледжа легкой промышленности, создавшая композицию«Новогоднее волшебство». Этому же учреждения образования присужден диплом результат за проект «АR-Елочка», а колледж машиностроения составил ему компанию в числе дипломантов, представив техноелку «Кем быть?». Учащийся аграрного технологического колледжа Илья Репетуха и преподаватель Сергей Щербук заняли второе место с мультимедийная елкой «Красуня». Креативность просто зашкаливала, за что и награды.

В текущем году исполняется 80 лет профессионально-техническому образованию Беларуси. Этой памятной дате посвящены все мероприятия.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото автора
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смастерить - значит проявить мастерство, а если это сделать с фантазией, вдохновением, усердием то вашу работу назовут творческой. Теперь, когда выпускаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коробка от купленного товара: выбрасывать или хранить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика