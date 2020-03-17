В Пинске откроется выставка технического и инновационного творчества учащихся

Источник материала: Пинский Вестник

Смастерить - значит проявить мастерство, а если это сделать с фантазией, вдохновением, усердием то вашу работу назовут творческой. Теперь, когда выпускаются миллионы одинаковых вещей, будьте уверены: она не останется незамеченной. Подтверждение этому вы найдете на открывающейся в среду, 18 марта, выставке в расположенном в Пинске Брестском областном центре инновационного и технического творчества.







Это масштабная демонстрация талантов учащихся и работников учреждений профтехобразования. А поводом, для того чтобы представить лучшее стало проведение регионального тура республиканского смотра инновационного и технического творчества. На тобрано более шестисот экспонатов по нескольким десяткам направлений - от архитектурного моделирования до микроэлектроники и робототехники. Определенное новшество придают экспонаты, созданные в стиле «фэнтези», набирающем популярность направлении технического декоративно-прикладного творчества «вторая жизни металла» из пришедших в негодность деталей и инструментов. Прежние поделки значительно прибавили в размерах и с полным основанием стали называться арт-объектами. Например, ими решили удивить гостей выставки представители аграрно-технического колледжа имени А.Е.Клещева и лицея сельскохозяйственного производства. Как всегда изящную работу с металлом продемонстрировал колледж машиностроения. Нельзя не отметить, что мастер производственного обучения Николай Мельникович и его подопечные с каждым годом словно стараются превзойти сами себя по изяществу и тонкости кузнечного искусства.







В экспозиции получила отражение актуальная тематика Года малой родины и 75-летия Победы. Здесь же находится выполненный учащимся индустриально-педагогического колледжа Евгением Карпенко макет реконструкции древнего Пинска, который еще до выставки вызвал любопытство у наших горожан. Впрочем, интересно посмотреть, как выглядит восстановленный в Пинской православной епархии старинный треугольный храм. Постройка в плане действительно представляет собой равносторонний треугольник, и многое в архитектуре церкви Святой Троицы связано с цифрой три. Уменьшенную копию уникального культового здания создали в Барановичском лицее строителей.







Не обойдется завтрашнее мероприятие без такой церемонии, как награждение. Так, с присвоением звания «Лучший рационализатор учреждений профессионального образования Брестской области за 2019 год» коллеги поздравят мастера производственного обучения колледжа машиностроения Николая Игнатовца и преподавателя индустриально-педагогического колледжа Анатолия Головина. Есть еще один пинский диплом. Он предназначен лучшему молодому рационализатору – мастеру производственного обучения колледжа легкой промышленности Дмитрию Каролю.



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Итоги нынешней выставки будут определены в апреле. А пока сообщим, кто в Пинске оказался оригинальней всех на республиканском конкурсе «ТехноЕлка-2020».



Сразу три первых места заняла команда учащихся центра инновационного и технического творчества. Они отличились в номинациях «Дизайн-елка», «Альтернативная елка», «РетроЕлка». Персональные дипломы у Марины Кучинской (Елка-гном») и Анастасии Денейко за сувенир «Крыска-сноубордистка». Также в конкурсе первенствовала команда колледжа легкой промышленности, создавшая композицию«Новогоднее волшебство». Этому же учреждения образования присужден диплом результат за проект «АR-Елочка», а колледж машиностроения составил ему компанию в числе дипломантов, представив техноелку «Кем быть?». Учащийся аграрного технологического колледжа Илья Репетуха и преподаватель Сергей Щербук заняли второе место с мультимедийная елкой «Красуня». Креативность просто зашкаливала, за что и награды.



В текущем году исполняется 80 лет профессионально-техническому образованию Беларуси. Этой памятной дате посвящены все мероприятия.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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