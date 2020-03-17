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О ситуации на границе рассказали представители Гродненской пограничной группы и Гродненской региональной таможни
17.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, в пунктах пропуска на участке ответственности Гродненской пограничной группы нет
– Пограничный контроль осуществляется с учетом ограничительных мер, введенных сопредельными странами-соседками, – отметила Надежда Масевич.
16 марта литовская сторона
Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выстраивать маршруты следования в белорусско-литовском направлении через «Бенякони», не ожидая в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Привалка», где сейчас наблюдается скопление грузовиков в связи с вышеуказанной причиной.
Движение грузовых транспортных средств на белорусско-польском направлении осуществляется через пункты пропуска «Козловичи» («Кукурыки»), «Брузги» («Кузница»), «Берестовица» («Бобровники»). Сотрудники таможенных органов Беларуси оформляют автомобили с учетом ритмичности их выпуска польской стороной, налажено активное взаимодействие и прием потоков.
В пунктах пропуска «Половцы» («Песчатка») и «Славатыче» («Домачево») движение автомобилей прекращено по решению польской стороны.
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О ситуации на границе рассказали представители Гродненской пограничной группы и Гродненской региональной таможни
Как сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, в пунктах пропуска на участке ответственности Гродненской пограничной...
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