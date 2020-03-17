О ситуации на границе рассказали представители Гродненской пограничной группы и Гродненской региональной таможни

Источник материала: Вороновская газета





Как сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, в пунктах пропуска на участке ответственности Гродненской пограничной группы нет очередей легковых автотранспортных средств.

– Пограничный контроль осуществляется с учетом ограничительных мер, введенных сопредельными странами-соседками, – отметила Надежда Масевич.

16 марта литовская сторона прекратила оформление грузовых авто в пунктах пропуска «Шальчининкай» и «Лаворишкес», сопредельных с белорусскими пунктами пропуска «Бенякони» и «Котловка». По информации Гродненской региональной таможни, сегодня с 10.00 движение грузовых транспортных средств через пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») возобновлено.

Государственный таможенный комитет рекомендует перевозчикам выстраивать маршруты следования в белорусско-литовском направлении через «Бенякони», не ожидая в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Привалка», где сейчас наблюдается скопление грузовиков в связи с вышеуказанной причиной.

Движение грузовых транспортных средств на белорусско-польском направлении осуществляется через пункты пропуска «Козловичи» («Кукурыки»), «Брузги» («Кузница»), «Берестовица» («Бобровники»). Сотрудники таможенных органов Беларуси оформляют автомобили с учетом ритмичности их выпуска польской стороной, налажено активное взаимодействие и прием потоков.

В пунктах пропуска «Половцы» («Песчатка») и «Славатыче» («Домачево») движение автомобилей прекращено по решению польской стороны.

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