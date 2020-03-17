Белорусам, которые покупали билет на концерт Иглесиаса через Kvitki.by, начали возвращать деньги

Источник материала: Tut.by

Продолжаем следить за историей с отмененным концертом Энрике Иглесиаса , который должен был состояться в конце прошлого года. Появились хорошие новости: тем, кто приобретал билеты через белорусского билетного оператора Kvitki.by, начали возвращать средства, хотя раньше таких прецедентов не было. Как попытаться вернуть свои деньги, если вы пострадали от этой ситуации, — в тексте AFISHA.TUT.BY.



Фото: glavred.info

Введите в курс дела. Что произошло?

3 декабря в Минске должен был пройти концерт Энрике Иглесиаса, но его отменили. Цена билетов варьировалась от 93 до 354 рублей, их можно было купить через Kvitki.by, в кассах «Минск-Арены» и на сайте btickets.com болгарского организатора ArtBG. Всем тем, кто покупал квитки в кассах «Минск-Арены», деньги вернули сразу. В январе фанатам, которые приобретали билеты через сайт btickets.com, тоже начали возвращать деньги. А вот через «Квитки» на тот момент вернуть свои средства не получалось ни у кого.

Напомним, что через сайт Kvitki.by было продано больше всего билетов на минский концерт Энрике, а именно более 3600 квитков. Но на счету компании остались не все средства от продажи билетов — большую часть «Квитки» по договору перечислили ArtBG непосредственно для организации выступления. Когда болгарский организатор исчез, Kvitki.by не стали распоряжаться остатком денег, которые юридически принадлежат ArtBG. Теперь этим вопросом занялись суды: уже есть первые решения по возврату денег зрителям, которые покупали билеты через Kvitki.by, — и они успешные.

Как нам сообщил директор «Квитков» Александр Касинский, на сегодня зафиксированы три решения, согласно которым ОПИ (отдел принудительного исполнения, который работает при Министерстве юстиции и контролирует работу судебных исполнителей. — Прим. TUT.BY) должен взыскать с организатора ArtBG денежные средства в пользу зрителей. На прошлой неделе одно из этих трех решений уже было исполнено, то есть один человек вернул себе полную стоимость билета.

Объясните простым языком, как происходит возврат?

Суд выносит решение о том, что истец вправе вернуть свои деньги. Ответчик — он же болгарский организатор ArtBG — не выходит на связь и сам средства не возвращает. В таком случае решение суда передается в принудительное исполнение, то есть теперь им занимается судебный исполнитель, который ищет деньги ответчика-организатора на территории Беларуси. Он обращается с письмом к «Квиткам», на счету которых, как мы уже знаем, есть средства организатора. После этого Kvitki.by переводят деньги на счет, указанный в заявлении исполнителя.

В ближайшие дни «Квитки» ждут такого письма от ОПИ еще по двум кейсам, по которым уже вынесены решения суда.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мне компенсируют полную стоимость билета?

Опираясь на историю с первым возвратом, скажем, что зрителю вернули полную стоимость билета. При этом в будущем объем возврата будет определяться судом индивидуально в каждом конкретном случае. Ведь некоторые люди просят у суда в том числе моральную компенсацию, которая, бывает, превышает цену самого билета. Директор «Квитков» комментирует:

— Со своей стороны я считаю, что это не очень хорошо, потому что таким образом меньше людей вернут свои средства. Судьи начали углубляться в проблему и стали отказывать в удовлетворении морального ущерба. Хотя, конечно, по закону потерпевшие могут его требовать.

Как мы писали выше, на счету Kvitki.by осталась только часть средств с продажи билетов. Когда деньги организатора на счету «Квитков» закончатся, представитель ОПИ продолжит искать средства ArtBG в других источниках.

Что сделать, чтобы наконец вернуть свои деньги?

На странице отмененного концерта Иглесиаса на сайте Kvitki.by описан алгоритм, как возвращать деньги за билет. Во-первых, до обращения в суд нужно соблюсти досудебный порядок рассмотрения спора — это значит направить претензию по месту нахождения ответчика ArtBG. Сделать это можно заказным письмом, чтобы была возможность доказать факт почтового отправления в суде. После того как вы отправили претензию и не получили на нее ответа, можно подавать исковое заявление в суд. На сайте перечислены необходимые документы. Это подписанное исковое заявление, билет и чек, чтобы было понятно, что в суд обращается человек, который оплачивал билет, а не тот, кому, например, его подарили. Если билет был куплен через интернет, к заявлению прикладывается электронная квитанция о его оплате.

Как показывает практика, этих документов хватает для того, чтобы осуществить возврат, но, если у вас есть другие бумаги, которые имеют отношение к делу, их также можно прикладывать. Важный момент: для большей верояности вынесения удачного решения суда нужно пытаться взыскать денежные средства с ArtBG, то есть организатора концерта.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Сколько придется ждать решения суда?

Этот вопрос TUT.BY задал адвокату Дмитрию Ивановскому. Он рассказал, что, согласно нормам Гражданско-процессуального кодекса Республики Беларусь, срок рассмотрения гражданского дела не должен превышать двух месяцев с момента поступления искового заявления в суд. Однако на практике решение по делу может быть вынесено судом и спустя месяц после поступления искового заявления. Также Дмитрий подтвердил все вышесказанное, за исключением информации о том, сколько решений было вынесено — он не занимался конкретно этими делами, поэтому деталей не знает.

Россиянке, которая покупала билет через Kvitki.by, вернули деньги без суда. Это как?

На днях журналистке TUT.BY написала россиянка Елена, которая покупала билет на несостоявшийся концерт через сайт «Квитков». Для покупки она использовала дебетовую карту российского Tinkoff Bank. Девушка не обращалась в милицию и не подавала иск в суд, поэтому признается: она не ожидала, что сможет вернуть средства за билет. Но 15 марта банк перечислил ей их в полной объеме.

— Я написала претензию «Квиткам», получила от них ответ стандартный о том, что возврат — по суду. Это письмо, справку банка об операции и скрины сайта Kvitki.by об отмене концерта я приложила к обращению в банк о неоказании и неполучении услуги. В банке все это приняли и рассматривали мое обращение с 21 января.

Елена предполагает, что средства ей вернули через процедуру chargeback, то есть «возвратный платеж» — об этом мы максимально подробно писали тут . Тезисно перескажем, что многим белорусам, которые покупали билеты через сайт btickets.com, банки уже вернули деньги благодаря этой процедуре. А вот белорусам, которые приобретали билеты через сайт «Квитков», в проведении chargeback пока что было отказано. Судя по примеру Елены, для иностранцев такой спор может решиться в пользу зрителя.

В «Квитках» не смогли прокомментировать ситуацию Елены. Все-таки Tinkoff Bank — банк Российской Федерации и пока не совсем понятно, на каких основаниях был совершен возврат. В свою очередь банки отказываются раскрывать для СМИ информацию о своих клиентах, ссылаясь на конфиденциальность.

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